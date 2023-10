Dopo l'onda verde, il riflusso: il partito di Balthasar Glättli sta subendo una dura sconfitta. Keystone

La vittoria dell'UDC e la sconfitta dei Verdi nelle elezioni del Consiglio Nazionale si confermano anche nella seconda proiezione dell'attribuzione dei seggi curata dall'ente radiotelevisivo SRG SSR.

Secondo le analisi dell'Istituto Gfs.bern il Consiglio nazionale sarà così composto, per quanto riguarda i maggiori partiti: UDC 61 seggi (+8 rispetto al 2019), PS 41 (+2), Centro 30 (+2), PLR 29 (invariato), Verdi 21 (-7), Verdi liberali 11 (-5).

Rispetto alla prima proiezione relativa ai seggi delle 18.00, i Verdi perdono un mandato supplementare, che va al PS.

La forza dei partiti, secondo la proiezione di SRG SSR, dà il quadro seguente: l'UDC è accreditata al 28,9% (+3,3 punti rispetto al 2019), il PS al 17,5% (+0,7), il PLR al 14,6% (-0,5), il Centro pure al 14,6% (+0,8), i Verdi al 9,2% (-4,0), i Verdi liberali al 7,2% (-0,6).

Nel frattempo risultati definitivi sono noti per 21 cantoni su 26: (AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SO, SG, SH, SZ, TI, TG, UR, VD, ZG) e sono stati attribuiti in modo definitivo 126 seggi su 200.

hm, ats