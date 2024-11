Anche le comuni batterie vanno riciclate Keystone

Una batteria smaltita in modo improprio nei rifiuti domestici può incendiarsi causando gravi danni. Lo ricorda oggi Swiss Recycle che ha lanciato una campagna sul tema (rischioincendio.ch).

SDA

Le batterie agli ioni di litio, sostiene Swiss Recycle, sono diventate parte integrante della vita quotidiana: si trovano negli smartphone, nel computer portatili, nelle sigarette elettroniche, in giocattoli, nei cacciaviti a batteria, nelle fotocamere digitali, nelle e-bike e nelle auto elettriche.

Queste batterie se maneggiate in modo improprio «celano un potenziale pericolo». Ciò vale anche, e forse soprattutto, nella loro eliminazione: non vanno in alcun modo gettate nei rifiuti ma riportate al punto vendita o di raccolta. Se eliminate con la spazzatura domestica c'è il rischio che si incendino – ad esempio nel camion per la nettezza urbana o negli impianti di trattamento dei rifiuti – causando gravi danni.

fc, ats