In aumento i detenuti in Svizzera Keystone

A fine gennaio, erano 6881 gli uomini e le donne detenute in Svizzera. Il dato è in aumento del 7% rispetto a un anno fa.

SDA

Il tasso di occupazione degli istituti penitenziari era del 94,9%, il livello più alto degli ultimi dieci anni, si legge in una nota odierna dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Il 64% dei detenuti stava scontando una pena o eseguendo una misura, compresa l'esecuzione anticipata, mentre il 30% si trovava in carcerazione preventiva o di sicurezza e il 6% era in prigione per altre ragioni.

Malgrado il numero di detenuti sia cresciuto, quello dei posti di detenzione è rimasto stabile (7251) rispetto all'anno precedente (+0,8%). Ciò ha pertanto determinato un aumento del tasso di occupazione a livello nazionale di 5,3 punti percentuali, a quota 94,9%, il livello massimo dal 2014.

Su base annua, l'incremento del tasso di occupazione è stato maggiore nei due Concordati di lingua tedesca rispetto a quello latino. Nella Svizzera centrale e nordoccidentale (92,7%) e in quella orientale (88,4%) il tasso è comunque inferiore a quello nazionale, rileva tuttavia l'UST. Sebbene tra il 2023 e il 2024 il tasso di occupazione nel Concordato latino sia aumentato solo leggermente (+3,4%), quest'anno ha superato il 100% per la prima volta dal 2021 (102,4%).

Le persone in carcere preventivo o di sicurezza erano 2076 (+7,9% rispetto al 2023). Dall'inizio della rilevazione nel 1988, il totale del 2024 è il secondo più alto mai registrato per questa categoria. Di queste 2076 persone, il 6,3% era di sesso femminile, il 22% era di nazionalità svizzera e più della metà era detenuta nei soli Cantoni di Zurigo, Vaud e Ginevra.

mh, ats