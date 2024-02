Il consigliere del PLR Philippe Müller è stato criticato per le sue pratiche di spesa. archivio Keystone

Nuovi dettagli sullo scandalo dei rimborsi dei consiglieri di Stato bernesi: tra le spese di «rappresentanza» di Philippe Müller sono emerse insalate o pranzi con colleghi di partito. Il Cantone si difende. Ecco come.

Nel 2018 e nel 2019, il direttore della sicurezza Philippe Müller ha fatturato diversi acquisti di panini e insalate con la nota «pranzo».

Tra questi, un'insalata di pomodori e mozzarella a 6,90 franchi, un panino a 5,80 franchi e un sacchetto di plastica della Migros a 10 centesimi.

Sono state presentate anche due ricevute per pranzi con colleghi di partito.

Le spese emerse sono state liquidate come costi di rappresentanza.

Le spese emerse sono state liquidate come costi di rappresentanza.

Il Canton Berna si difende e parla di possibili errori contabili. Ha però annunciato la revisione del regolamento sulle spese.

Sono passate poco meno di tre settimane da quando il programma della SRF «Kassensturz» ha denunciato per la prima volta le pratiche di rimborso spese dei singoli membri del Governo bernese.

La reazione dei media è stata enorme: in particolare hanno suscitato reazioni indignate una banana da 20 centesimi, un panino al farro biologico da 95 e un bretzel con burro da 3,20 franchi sul conto del direttore della sicurezza Philippe Müller.

Quest'ultimo aveva precisato che si trattava di casi isolati. Da allora, non ha più dichiarato spese di piccola entità. Anche il Canton Berna ha difeso il suo Esecutivo in una dichiarazione: «Non c'è nessun membro del Governo che dichiara spese di importo molto ridotto, e certamente non in modo sistematico».

Ma i giornali «Tamedia» hanno riesaminato le circa 300 pagine di ricevute e sono giunti alla conclusione che Müller si è fatto rimborsare anche altre piccole somme.

Pratiche di fatturazione complesse

Ad esempio, due paia di cuffie Apple per 44,90 franchi ciascuna, acquistate a distanza di poco meno di quattro mesi l'una dall'altra.

Sono emersi anche altri piccoli importi: nel 2018 e nel 2019, il consigliere di Stato ha fatto diversi acquisti di panini e insalate etichettati come «pranzo». Il 9 novembre 2018, ad esempio, si trattava di un'insalata di pomodori e mozzarella per 6,90 franchi, un panino per 5,80 , più una busta di plastica della Migros per 10 centesimi.

Il fatto che queste spese siano state rese pubbliche solo ora è dovuto alla complicata prassi contabile.

In linea di principio, ogni membro dell'Esecutivo cantonale bernese riceve un rimborso di 8.000 franchi per le piccole spese quotidiane, in aggiunta al suo stipendio annuale di circa 280.000 franchi. Viaggi, pernottamenti o ristorazione esterna possono essere detratti come indennità individuali. È quanto è accaduto, ad esempio, con lo scontrino della banana di Müller.

Secondo il Tages-Anzeiger, i politici possono pagare le loro spese anche attraverso il cosiddetto credito di rappresentanza dei rispettivi dipartimenti. I piccoli importi presentati da Philippe Müller, di cui si è avuta notizia di recente, si trovano tra queste ricevute.

Pranzo con i colleghi di partito

A partire dal 2020, Müller ha inoltre ordinato sempre più spesso pasti per ospiti nel suo ufficio, soprattutto per dirigenti del suo dipartimento. Inoltre, nelle sue spese di rappresentanza compaiono due pranzi con colleghi del PLR. Anche Christoph Ammann (del PS) e Pierre Alain Schnegg (dell'UDC) hanno fatturato diversi pranzi attraverso le spese di rappresentanza, ma esclusivamente con persone esterne.

Monika Roth, professoressa emerita di conformità presso l'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, non ha molta simpatia per i pranzi tra colleghi di partito a spese dello Stato: «Quando un consigliere di Stato regola i conti in questo modo, è semplicemente di cattivo gusto», ha dichiarato al Tages-Anzeiger.

Il portavoce del Governo bernese, Reto Wüthrich, ha risposto alle ultime critiche affermando che i pranzi di lavoro con «persone esterne» fanno parte delle spese abituali di un ufficio esecutivo a livello cantonale.

La fatturazione dovrebbe però essere il più possibile standardizzata in tutti i dipartimenti. Una manipolazione errata della contabilità potrebbe essere responsabile della comparsa di tali spese sul conto personale di un consigliere di Stato.

Revisione dei regolamenti sulle spese

Wüthrich afferma inoltre che i piccoli importi per panini o insalate non sono mai stati destinati solo a Müller: «Non le ha acquistate lui stesso, non ha presentato alcuna ricevuta di rimborso e non gli sono state pagate somme così piccole».

Il Consiglio di Stato bernese ha deciso internamente che nessun membro fornirà individualmente informazioni sull'argomento ai media. La settimana scorsa, però, ha annunciato di voler rivedere il regolamento sulle spese.