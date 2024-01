Non sono mancati i sostenitori per il premier cinese. Keystone

Decine di cinesi in festa hanno accolto domenica scorsa il premier Li Qiang alla stazione ferroviaria di Wallisellen, nel Canton Zurigo.

Questo sebbene solo pochi addetti ai lavori e le forze dell'ordine sapessero quando e dove l'illustre ospite sarebbe salito sul treno speciale per Berna, dopo il suo arrivo a Kloten e il benvenuto della presidente Viola Amherd.

Le persone in questione – riferisce oggi il SonntagsBlick – si trovavano direttamente sul marciapiede della stazione, in una zona di sicurezza sbarrata. Erano perlopiù giovani, con bandiere svizzere e del loro paese.

«Le persone che si trovavano all'interno dell'area di sicurezza transennata e che non facevano parte dell'operazione di sicurezza erano membri della delegazione cinese o ospiti del consolato generale cinese», ha spiegato al domenicale un portavoce della polizia cantonale di Zurigo. Non si sa quante fossero e come siano state reclutate.

Contattata dal settimanale l'ambasciata cinese non ha risposto alle sollecitazioni. Un esperto svizzero ha però spiegato alla testata che la folla acclamante era composta da membri di organizzazioni studentesche, a cui si sono aggiunti professionisti cinesi che lavorano in Svizzera.

Già durante la visita nella Confederazione del presidente Xi Jinping nel 2017 vi erano stati cinesi che avevano applaudito l'ospite stando all'interno della zona di sicurezza delimitata.

