L'Amministrazione federale delle finanze ha pubblicato oggi i dati provvisori della perequazione finanziaria per il 2025 Keystone

L'anno prossimo il Ticino (106,5 mio) e i Grigioni (226 mio) risulteranno sempre tra i cantoni beneficiari della perequazione finanziaria intercantonale.

SDA

Ma se Bellinzona riceverà più fondi rispetto a quest'anno (+19,7 mio), dato che la sua forza finanziaria è diminuita, Coira ne otterrà di meno (-8,8 mio). I versamenti vengono ora sottoposti ai Cantoni per un parere e verranno approvati definitivamente in autunno dal Consiglio federale.

Se si osservano i dati più nel dettaglio, il Ticino è fra i cantoni che registra le maggiori riduzioni dell'indice delle risorse, che misura la forza finanziaria: -1,5 punti percentuali passando da 91,9 punti a 90,4. Per quanto riguarda i Grigioni l'indice delle risorse registrerà invece un forte incremento (+3,1 punti) a 89,6.

Nel 2025 i versamenti ammontano complessivamente a 6,2 miliardi, 284 milioni in più rispetto a quest'anno.

Gli importi totali per la perequazione delle risorse sono adeguati in base all'evoluzione del gettito fiscale dei cantoni e alle disparità tra di essi, mentre quelli per la compensazione degli oneri in base al rincaro, precisa l'Amministrazione federale delle finanze un comunicato odierno.

mp, ats