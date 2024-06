Il presidente del PLR Thierry Burkart Keystone

La Svizzera dipende da una relazione buona, stabile e a lungo termine con l'Unione europea (UE). Lo ha sottolineato oggi il presidente del PLR Thierry Burkart durante l'assemblea dei delegati del suo partito, a Möriken (AG).

SDA

L'Europa, ha aggiunto il consigliere agli Stati argoviese, svolge un ruolo centrale per le relazioni commerciali elvetiche.

Il PLR è sempre stato inequivocabilmente a favore dell'approccio bilaterale. Questa strada è stata una via di successo per la Confederazione e deve proseguire, secondo il partito, che non vuole però il pieno riconoscimento della direttiva UE sulla cittadinanza.

Burkart si è poi espresso contro l'iniziativa per la neutralità dell'UDC, definendola «pro-Putin» e affermando che nuocerebbe alla politica estera elvetica. La Svizzera, ha concluso, non ha bisogno di maggiore isolamento.

ats