Aumento medio dell'8,7% per i premi di cassa malati nel 2024

Netto aumento dei premi dell'assicurazione malattia nel 2024: con un incremento dell'8,7% rispetto al 2023, il premio medio mensile ammonterà a 359,50 franchi. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il Ticino è il Cantone che registra la maggiore progressione.

A seconda del Cantone vi saranno oscillazioni tra il 6,5% e il 10,5% e la progressione maggiore riguarda il Ticino.

Il forte rincaro dei premi nel 2024 - indica l'UFSP - è riconducibile a molteplici fattori: oltre all'aumento dei costi sanitari atteso occorre colmare un certo divario.

Da un lato, i premi non copriranno i costi del 2023 poiché questi ultimi sono maggiori del previsto. Dall'altro, un numero sopra la media di assicurati ha cambiato assicuratore o scelto una franchigia più elevata per ridurre l'onere dei premi. Pertanto in media nel 2023 i premi sono aumentati in misura inferiore (+5,4 %) a quanto preannunciato (+6,6 %).

Le minori entrate derivanti dai premi devono ora essere incluse nel calcolo dell'evoluzione dei premi del 2024, che terrà inoltre conto dell'aumento dei costi nel 2024.

Il Ticino registra la maggiore progressione

Il premio medio salirà in tutti i cantoni: il Ticino è quello che registra la maggiore progressione (+10,5% a 430,1 franchi) seguito da Zugo (+10,2% a 297,5 franchi) e Appenzello Esterno (+10,1% a 314,0 franchi). Incrementi elevati anche nei cantoni di Vaud (+9,9%), Neuchâtel (+9,8%), Friburgo (+9,6%), Turgovia (+9,5%), Nidvaldo (+9,5%), Ginevra (+9,1%) e Giura (+9,1%).

Gli aumenti più contenuti saranno in Obvaldo (+6,7%), Appenzello Interno (+6,5%) e Basilea Città (+6,5%). Nei Grigioni la crescita sarà dell'8,3% (a 314,5 franchi). Pure dell'8,3% risulterà il rialzo nei cantoni di Berna e Zurigo.

Nel 2024 il premio medio degli adulti (dai 26 anni, 426,70 franchi) e quello dei giovani adulti (19-25 anni, 300,60 franchi) subirà un rincaro in entrambi i casi dell'8,6% rispetto a quest'anno. Quello dei minorenni aumenterà del 7,7%, raggiungendo i 111,80 franchi.

Per quanto riguarda il Ticino la fascia di età dai 26 anni vedrà aumentare il premio medio del 10,3% (a 502,2 franchi); per i giovani tra i 19 e i 25 anni e per i minorenni il rincaro sarà rispettivamente del 12,2% (a 349,3 franchi) e del 9,6% (a 127,5 franchi). Nei Grigioni il premio medio per gli adulti (362,1 franchi) segnerà una progressione del 7,4%, quello dei giovani adulti (253,1 franchi) dell'8,8% e quello dei minorenni (98,6 franchi) del 7,4%.

Aumento dei costi dovuto a diversi fattori

Nel primo semestre del 2023 i costi sanitari sono progrediti del 6,4% rispetto al primo semestre del 2022. Per l'anno in corso gli assicuratori si aspettano un aumento dei costi del 5,3% e un ulteriore incremento del 3,4% nel 2024, si legge nel comunicato, nel quale si sottolinea che il forte incremento dei costi è riconducibile a una molteplicità di fattori: l'invecchiamento della popolazione, i nuovi medicamenti e trattamenti nonché un aumento delle prestazioni sanitarie, come quelle ospedaliere ambulatoriali o di fisioterapia.

Nel 2022 i costi delle prestazioni sanitarie per assicurato sono cresciuti in misura maggiore nel settore ospedaliero-ambulatoriale (+8,5%) che in quello degli studi medici (+5,1%). Il numero di consultazioni mediche per paziente è stabile, tuttavia i costi per consultazione aumentano.

La netta crescita dei costi delle prestazioni ospedaliere stazionarie, che generano il 19% dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), è in parte dovuta ai ritardi nella fatturazione di prestazioni dell'anno precedente da parte di ospedali e cliniche di riabilitazione causati da una nuova struttura tariffale. In vari Cantoni si osserva un incremento dei punti tariffali nel settore ospedaliero ambulatoriale.

Nel 2022 i medicamenti sono stati responsabili del 22% dei costi dell'AOMS. La crescita dei costi dei medicamenti del settore ambulatoriale (+5,5 %) si è attestata a un livello costantemente elevato. Tuttavia, nel confronto annuale i costi dei medicamenti aumento in misura maggiore rispetto ai restanti costi a carico dell'AOMS.

Gli antitumorali, gli immunosoppressori e gli antidiabetici hanno fatto registrare la crescita più netta e sono responsabili del 50% dell'aumento dei costi per assicurato nel 2023. Anche le richieste eccessive di prezzo per le nuove omologazioni e il ricorso troppo frequente ai preparati originali influiscono sulla progressione dei costi.

Diminuzione delle riserve

Nel 2022 i forti effetti di recupero dopo la pandemia hanno comportato maggiori costi e provocato una perdita per le attività assicurative pari a 1,7 miliardi di franchi, indica l'UFSP. A ciò si aggiunge un calo degli investimenti di 1,8 miliardi di franchi dovuto alla difficile situazione sui mercati dei capitali, che corrisponde a un rendimento degli investimenti del -11%.

Le perdite sono state interamente compensate dalle riserve, che sono così diminuite a 8,5 miliardi di franchi in tutti i settori all'inizio del 2023. Nel complesso - si legge nella nota - gli assicuratori dispongono di sufficienti riserve, ma viene a mancare quel cuscinetto necessario per contenere ulteriormente l'evoluzione dei premi.

A causa del progresso medico-tecnico e dell'evoluzione demografica, i costi della sanità continueranno ad aumentare in futuro. Il Consiglio federale e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) si impegnano da anni per contenere i costi sanitari. In passato sono state adottate diverse misure, in particolare la riduzione delle tariffe dei laboratori e dei prezzi dei medicamenti come pure nel settore delle valutazioni delle tecnologie sanitarie.

Con la revisione dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, il Consiglio federale ha adottato diverse misure per promuovere l'impiego di generici e biosimilari più economici.

Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento due pacchetti di misure di contenimento dei costi nel settore dell'assicurazione malattie. Nella sessione parlamentare in corso, le Camere federali delibereranno sul secondo pacchetto di misure. L'obiettivo principale è la promozione di nuovi modelli per la fissazione dei prezzi dei medicamenti.

ev, ats