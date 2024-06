Immagine d'illustrazione sda

La spesa per i premi di cassa malattia non sarà limitata a un massimo del 10% del reddito disponibile delle economie domestiche. Secondo le proiezioni effettuate dall'istituto di ricerca gfs.bern per conto della SSR, l'iniziativa di sgravio dei premi del PS è sarà chiaramente respinta. Si delinea però un «Röstigraben» con la Svizzera romanda e il Ticino che potrebbero sostenere il testo.

La limitazione dei premi non ha convinto la maggioranza, sebbene gli alti costi siano regolarmente percepiti dalla popolazione svizzera come uno dei principali problemi. Durante la campagna, il sostegno nei sondaggi è diminuito – nell'ultimo la percentuale dei favorevoli è scesa dal quasi il 60% al 50%. La prima proiezione ipotizza ora una quota di voti per il Sì pari al 43%.

La vittoria del No è più chiara di quanto i sondaggi facessero presagire, ha dichiarato il politologo del Gfs Lukas Golder alla televisione svizzera SRF. Il dibattito nella Svizzera tedesca è stato recentemente dominato dalla politica finanziaria. Dopo il sì alla tredicesima pensione AVS di marzo, la popolazione si è resa conto che il referendum avrebbe avuto importanti ripercussioni sui costi, ha detto. Secondo Golder, nemmeno l'affluenza ha giocato a favore dell'iniziativa. «Non c'è stato alcun voto di protesta».

Sussidi troppo onerosi

L'iniziativa chiedeva che tutti gli assicurati dovessero pagare un massimo del 10% del loro reddito disponibile per i premi e che ricevessero un sussidio se l'importo è superiore. Secondo il testo, la Confederazione avrebbe dovuto coprire due terzi della spesa totale, i cantoni un terzo.

Il Consiglio federale, il Parlamento, i cantoni e le associazioni economiche hanno respinto l'iniziativa del PS sottolineato che esistono già programmi per sostenere i più bisognosi. L'argomentazione principale degli oppositori era che un'espansione delle riduzioni dei premi in linea con l'iniziativa sarebbe costata ai contribuenti da 3,5 a 5 miliardi di franchi all'anno e avrebbe potuto essere finanziata solo attraverso un aumento delle imposte.

Inoltre, l'iniziativa non affronta il problema dell'aumento dei costi sanitari alla radice, sosteneva il centro-destra. Secondo i partiti borghesi, le sfide principali potrebbero essere risolte sono con una maggiore responsabilità del mercato e delle persone invece che con sussidi aggiuntivi.

I Cantoni devono fare di più

Durante la campagna, gli oppositori hanno sempre fatto riferimento al controprogetto indiretta adottata dal Parlamento, che entrerà in vigore dopo la vittoria del No. Ciò contribuirebbe a ridurre l'onere finanziario dei premi di assicurazione sanitaria per i cittadini nel breve e medio termine, affermano.

In futuro, i cantoni dovranno versare un contributo minimo dal 3,5 al 7,5% dei costi dell'assicurazione di base obbligatoria per la riduzione dei premi. La controproposta comporta per loro costi aggiuntivi di circa 356 milioni di franchi. Questi costi potrebbero salire a 960 milioni di franchi entro il 2030.

I cantoni con costi sanitari elevati dovranno pagare di più per la riduzione dei premi rispetto a quelli con costi bassi. La quota federale rimarrà invariata.

La pressione rimane alta

A differenza del voto a favore della tredicesima AVS, la sinistra non è riuscita ad avere argomenti forti per quanto riguarda i costi dell'iniziativa. Le famiglie e i redditi medio-bassi sono i più colpiti dall'esplosione dei premi, hanno ribadito gli iniziativisti.

La pressione dell'aumento dei costi sanitari si è inoltre spostata da chi paga i premi ai politici. Secondo i sostenitori dell'iniziativa, il governo federale e i cantoni sarebbero stati incentivati a tenere sotto controllo i costi della sanità.

Il portale di confronto Comparis prevede che i premi dell'assicurazione di base continueranno ad aumentare in media del 6% nel 2025. In singoli cantoni e regioni, i premi potrebbero addirittura aumentare di oltre il 10%.

