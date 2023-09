Nicole Ruch, presidente della Protezione svizzera degli animali. Keystone

La Presidente della Protezione svizzera degli animali (PSA) Nicole Ruch, ha dichiarato di volersi ritirare dalle attività operative. In futuro si limiterà a svolgere compiti strategici, ha dichiarato al «SonntagsBlick».

I posti vacanti nell'associazione saranno occupati «il prima possibile», ha dichiarato nell'intervista pubblicata online sabato sera. Per quanto riguarda le indagini della Procura di Basilea su sospetti di gestione infedele e transazioni immobiliari discutibili, ha dichiarato di non essere «a conoscenza di alcuna indicazione» di procedimenti penali.

Ruch è presidente della PSA dal 2021. Ad aprile due membri sospesi del Comitato centrale dell'associazione hanno denunciato Ruch ed alcuni fra ex colleghi e colleghe. Le accuse sono pesanti: amministrazione infedele e rimborsi spese esorbitanti.

«Non so nemmeno di cosa siamo accusati esattamente», ha detto Ruch. «So solo che i due membri del consiglio sospesi hanno presentato una denuncia penale. Non li ho mai visti», ha detto. «Molto di questo è legato al periodo precedente al mio insediamento alla presidenza», ha commentato. «Stiamo procedendo a una modernizzazione completa».

La presidente ha poi respinto le critiche secondo cui la sua guida sarebbe autoritaria e poco trasparente. «A volte posso essere irascibile. Ma ascolto sempre le persone».

Nessun calo delle donazioni

Alla PSA, finora non c'è stato alcun calo delle donazioni a causa dei battibecchi, ha aggiunto. Le donazioni tradizionali sono in leggera diminuzione da anni, mentre i lasciti e le donazioni delle fondazioni sono in aumento. «Ma i donatori potrebbero anche abbandonare. Questo è un altro motivo per cui voglio davvero riportare la calma nell'associazione».

La PSA lavora per il benessere degli animali da oltre 160 anni. Impiega 80 persone. 70 sezioni in Svizzera e nel Liechtenstein gestiscono, tra l'altro, rifugi per animali, centri di cura e salvataggio. La PSA finanzia le sue attività esclusivamente attraverso le donazioni.

