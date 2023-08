Secondo il presidente di RUAG Nicolas Perrin è molto più importante avere un settore IT autonomo che una produzione di armi e munizioni. Keystone

La Svizzera dovrà decidere su un'adesione alla NATO, ritiene il presidente del consiglio d'amministrazione di RUAG Nicolas Perrin. In futuro il suo gruppo farà sempre più manutenzione di sistemi d'armamento collegati a quelli di paesi dell'Alleanza atlantica.

La produzione autonoma di armi e munizioni non è redditizia per l'industria dell'armamento elvetica, ha spiegato Perrin in un'intervista pubblicata oggi alla «Neue Zürcher Zeitung». Il mercato svizzero è troppo piccolo. La legislazione sulle esportazioni è troppo rigida.

La produzione indipendente avrebbe senso solo se ogni componente fosse prodotta nella Confederazione. «È possibile acquistare materiale bellico, come le munizioni, all'estero e immagazzinarlo e manutenerlo in Svizzera in caso d'emergenza.»

Secondo il presidente di RUAG è molto più importante avere un settore IT autonomo. La sua azienda è da tempo un operatore di sistemi, ha affermato. «Vogliamo soprattutto essere in grado di gestire i sistemi e le tecnologie dell'esercito, il nostro cliente principale, anche in caso d'emergenza.»

A suo avviso una completa integrazione di RUAG nelle forze armate sarebbe una buona idea. A suo dire è più efficiente e innovativo se le attività operative del gruppo vengono svolte in una struttura aziendale piuttosto che nell'amministrazione.

Per Perrin la questione della neutralità e della sua interpretazione si porrà sempre più spesso in futuro.

Egli non ha voluto svelare se personalmente sia favorevole o meno all'adesione della Svizzera alla NATO: «è una questione politica».

sifr, ats