Il consigliere nazionale svittese è considerato il favorito. Keystone

Il consigliere nazionale Marcel Dettling si candida per succedere a Marco Chiesa come presidente dell'UDC. Lo svittese, considerato il favorito, è il primo ad annunciarsi ufficialmente per la carica.

«La decisione è presa», ha affermato l'agricoltore 42enne in un video pubblicato oggi sul sito web del «Blick». Citando come esempio la limitazione «dell'immigrazione debordante», ha aggiunto di voler puntare sui temi che preoccupano i cittadini.

Fin qui vicepresidente del partito, Dettling ha guidato con successo la campagna dei democentristi per le elezioni federali dello scorso ottobre. Un appuntamento con le urne che ha permesso all'UDC di conquistare uno dei migliori risultati della sua storia.

Chiesa aveva comunicato alla fine dell'anno scorso l'intenzione di non ripresentarsi per un nuovo mandato il prossimo mese di marzo. In quell'occasione, il «senatore» ticinese aveva detto di ritenere compiuta la missione che si era prefissato.

Le sezioni cantonali del partito hanno tempo fino al 19 gennaio per rendere noti i nomi dei candidati alla presidenza. I delegati eleggeranno poi il nuovo leader nel quadro dell'assemblea del 23 marzo.

ats