Dal 2027, in Svizzera, le targhe automobilistiche potrebbero avere un aspetto completamente diverso. A causa della carenza di numeri, il Consiglio federale sta infatti valutando l'introduzione di quelle personalizzate.

Sven Ziegler

La Svizzera sta esaurendo le combinazioni di numeri disponibili per le targhe automobilistiche. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta quindi valutando l'introduzione delle cosiddette «targhette», ossia targhe in cui i conducenti possono scegliere liberamente la combinazione di lettere e numeri.

Come riportato dal «Blick», stando al quale il problema esiste soprattutto nei Cantoni più popolosi, come ad esempio a Zurigo, spiega che tali «targhe di cortesia» sono già diffuse in altri Paesi, come gli Stati Uniti, la Germania e il Belgio.

Queste targhe sono però soggette a determinate regole: in Germania e in Austria, ad esempio, sono vietate le combinazioni che potrebbero essere interpretate come insulti o espressioni oscene. Anche le combinazioni di lettere che ricordano il nazionalsocialismo, come «SS» o «HJ», non sono consentite.

Vantaggi finanziari per i Cantoni?

In Belgio, le targhe personalizzate non solo hanno conquistato il cuore degli automobilisti, ma hanno anche fatto risuonare le casse dello Stato: solo l'anno scorso, le quasi 13.000 targhe vendute hanno generato entrate per quasi 13 milioni di euro. Nel Paese una targa di questo tipo costa 1.000 euro.

L'idea delle targhe personalizzate è ancora nuova in Svizzera, ma il consigliere nazionale ticinese Lorenzo Quadri, che ne ha proposto l'introduzione, le considera un modo attraente in cui gli automobilisti possono esprimere la propria personalità. «I nomi dovrebbero certamente essere inclusi», ha dichiarato al Blick.

Oltre all'individualità, l'introduzione delle targhe personalizzate potrebbe portare anche, come detto, a benefici finanziari ai Cantoni. Analogamente alle aste per i numeri più ambiti, già consentite, il ricavato della vendita andrebbe infatti a loro vantaggio.

Il Ticino ha già espresso un interesse verso questa novità

Il Canton Ticino ha già espresso un interesse non ufficiale verso questa novità, ma non è ancora chiaro se e quando le targhe personalizzate diventeranno realtà in Svizzera.

Nella sua risposta al Consiglio nazionale, l'USTRA ha mantenuto un profilo basso e, sollecitato dal Blick, non ha commentato i piani in dettaglio, ma si è solo limitato a sottolineare che le nuove targhe dovrebbero essere realizzabili e facilmente leggibili.

Se questa idea troverà l'ok delle autorità, le nuove targhe potrebbero circolare sulle strade svizzere non prima del 2027.