La consigliera federale Viola Amherd a Lucerna Keystone

«Sicurezza» e «autonomia» fanno parte del DNA della Svizzera, ha detto la consigliera federale Viola Amherd stasera a Lucerna, in occasione dei festeggiamenti per il Primo di agosto.

Se la Svizzera fosse una medaglia, da un lato rappresenterebbe la prima democrazia europea in mezzo alle monarchie, dall'altro simboleggerebbe una continuità quasi incredibile.

Dall'adozione della Costituzione federale, 175 anni fa, tutti gli Stati attorno alla Svizzera hanno avuto molte vite. La Confederazione, invece, è l'unico Stato che vive ancora oggi nella sua forma originaria, ha sottolineato.

Il DNA – ha spiegato – è «una sorta di libro con le istruzioni di montaggio». Anche la Confederazione ha un manuale di questo tipo, sotto forma di Costituzione federale».

La consigliera federale ha invitato ad avere il coraggio di associare questi strumenti a «un tratto caratteriale comprovato: la lungimiranza».

Difesa a spada tratta dello Sky Shield

«In qualità di ministra della Difesa, mi occupo professionalmente di salvaguardare l'indipendenza e la sicurezza del nostro Paese», ha detto la vallesana aggiungendo che «la sicurezza non è solo una questione di truppe e armamenti, è anche una questione di sentimenti».

Non saremmo passati da uno stato agricolo povero a un centro economico e di ricerca di successo se i nostri antenati e le nostre antenate non avessero fatto in modo che tutti si sentissero al sicuro, a casa propria, in Europa e nel mondo, ha aggiunto.

È in quest'ottica che Amherd difende l'intenzione di partecipare al sistema di difesa aerea europeo Sky Shield e la recente firma di una dichiarazione d'intenti in tal senso con le controparti tedesca e austriaca.

«Se, come membro del governo federale, non guardassi insieme ai nostri vicini a come potrebbe essere un ombrello protettivo 2.0 per tutti noi, probabilmente presto non potrei più farmi vedere da nessuna parte», ha spiegato

