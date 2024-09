NEXPO, al contrario di Svizra27, ha accettato la possibilità di unire le forze (foto simbolica) Keystone

Non ci sarà una fusione dei due progetti di esposizione nazionale NEXPO e Svizra27.

SDA

Sulla base di un rapporto stilato da un team di esperti incaricati di valutare possibilità in tal senso, i responsabili di Svizra27 hanno deciso di non procedere all'unione delle attività.

«I due progetti di esposizione nazionale continueranno quindi a sviluppare i loro piani in modo indipendente», hanno comunicato oggi Svizra27 e NEXPO.

Queste ultime hanno incaricato nell'ottobre 2023 un team di esperti per esaminare la fattibilità dell'accorpamento dei due progetti. L'obiettivo era quello di chiarire in che misura un progetto comune e l'integrazione dei progetti Muntagna e X27 fossero fattibili. Il mandato è stato conferito per rispondere a un invito della Confederazione che chiedeva ai differenti progetti di collaborare tra loro.

«Dopo intense discussioni e consultazioni tra le varie iniziative e successivamente all'interno di tutti i nostri comitati, siamo giunti alla conclusione che il risultato ora disponibile non rappresenta un vero e proprio miglioramento del progetto», ha dichiarato la ex consigliera federale e copresidente di Svizra27 Doris Leuthard, citata nella nota.

I responsabili di NEXPO, invece, hanno chiaramente accettato la possibilità di unire le forze. Per loro, un approccio comune sarebbe stato quello giusto per una futura esposizione nazionale. NEXPO continuerà quindi a sviluppare il suo progetto. «Organizzare l'evento in tutta la Svizzera è un approccio nuovo e contemporaneo per l'esposizione nazionale. Ne siamo convinti e la vediamo come una grande opportunità per collegare tutte le regioni e le quattro lingue nazionali», ha detto Corine Mauch, sindaca di Zurigo e presidente dell'Associazione NEXPO, citata nel comunicato.

Anche se i due progetti, NEXPO e Svizra27, andranno avanti in modo indipendente, le risorse continueranno a essere messe in comune nell'ambito dei Public Affair, viene sottolineato. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il consenso politico nei confronti di un evento di questo calibro.

ev, ats