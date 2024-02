Una mamma alla la propria figlia al seno (foto d'archivio) Keystone

Le mamme svizzere dovrebbero poter allattare più a lungo. La Commissione federale per le questioni familiari (COFF) raccomanda di prolungare il congedo maternità nell'ambito di un congedo parentale pagato di più mesi.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda di nutrire i neonati esclusivamente con l'allattamento al seno nei primi 6 mesi di vita, seguiti – ove possibile – da un allattamento al seno in aggiunta ai cibi solidi fino all'età di due anni. In Svizzera, la durata dell'allattamento è inferiore a queste raccomandazioni.

Tre bambini su quattro smettono di essere allattati al seno intorno ai 5 o 6 mesi, o smettono di essere nutriti esclusivamente in questo modo. Questo calo dell'allattamento esclusivo coincide più o meno con la fine del congedo maternità retribuito di 14 settimane, osserva la COFF in una nota odierna.

La Commissione federale sottolinea l'effetto negativo della fine del congedo maternità sull'allattamento al seno. Anche le disposizioni di legge che tutelano le donne che allattano sono difficili da rispettare. Per pompare il latte al lavoro, molte madri devono recarsi ancora al bagno.

Per consentire alle madri che lo desiderano di allattare i propri figli più a lungo, la COFF propone di prolungare il congedo maternità di alcuni mesi. La durata dell'allattamento esclusivo è direttamente collegata alla durata di questo congedo. La probabilità di allattamento al seno fino al sesto mese è del 50% più alta quando il congedo di maternità dura 6 mesi.

Benefici per tutti

La COFF sottolinea inoltre che l'allattamento al seno non è vantaggioso solo per le madri e i bambini, ma anche per l'economia e il sistema sanitario. I bambini allattati al seno si ammalano meno spesso, il che ha anche un impatto sulla presenza dei genitori al lavoro.

Inoltre, le madri che allattano più a lungo hanno tassi più bassi di cancro al seno, all'utero e alle ovaie e hanno meno probabilità di sviluppare il morbo di Alzheimer in età avanzata. Un allattamento più lungo è anche associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari, ictus e diabete.

I potenziali risparmi nel settore sanitario sono significativi. Secondo alcuni studi, gli Stati Uniti potrebbero risparmiare 13 miliardi di dollari all'anno se il 90% delle donne allattasse al seno fino a sei mesi. Altri Paesi industrializzati hanno un potenziale di risparmio simile.

ats