Oltre al ritiro immediato delle truppe del Cremlino dall'Ucraina, i dimostranti hanno chiesto il rilascio di tutti i prigionieri politici e che venga processato Putin come criminale di guerra. (Foto simbolica) Keystone

A 1'000 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, un gruppo di cittadini russi residenti in Svizzera ha protestato quest'oggi a Zurigo contro il regime di Mosca. Alcuni striscioni recitavano «Russi contro la guerra» e «Fermate Putin!».

SDA

Nello spazio verde presso la Bürkliplatz di Zurigo si sono radunate fino a circa 50 persone, ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-ATS uno degli organizzatori e membro dell'associazione «Russia del futuro/Svizzera». Stando ai promotori della manifestazione, alle proteste hanno preso parte anche membri dell'opposizione bielorussa. Oltre al ritiro immediato delle truppe del Cremlino dall'Ucraina, i dimostranti hanno chiesto il rilascio di tutti i prigionieri politici e che venga processato Putin come criminale di guerra.

Alla manifestazione indetta oggi nella città sulla Limmat ne farà seguito un'altra, domani, a Ginevra. Le proteste fanno parte di un movimento promosso a livello internazionale per commemorare i 1'000 giorni dall'inizio della guerra di aggressione lanciata da Mosca contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022.

Per domani è inoltre prevista anche una grande marcia nella capitale tedesca. A Berlino è attesa Yulia Navalnaya – moglie di Alexei Navalny, morto in prigionia in Russia lo scorso febbraio – come pure i dissidenti russi Ilia Yashin e Vladimir Kara-Murza.

ats