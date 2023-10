Successo per il programma di reintroduzione dei gipeti in Svizzera (archivio) Keystone

Nel 2023 il numero di piccoli di gipeto in Svizzera ha raggiunto un record assoluto da quando la reintroduzione del rapace è iniziata circa trent'anni fa. Secondo la Fondazione Pro Gipeto, 25 coppie hanno allevato con successo un pulcino, di cui anche uno in Ticino.

Globalmente nell'ambito del programma di reintroduzione in Svizzera, sono nati 163 gipeti. I primi esemplari nati e allevati in natura sono stati censiti nel 2007 nei Cantoni Grigioni e Vallese. Dal 2019, una coppia si è riprodotta anche nell'Oberland bernese. In Ticino il primo gipeto è nato questa primavera e ha lasciato il nido in agosto.

Il successo della reintroduzione del rapace in Svizzera è di grande importanza anche a livello internazionale, ha dichiarato la fondazione. In molte regioni del suo antico areale in Eurasia e Nord Africa, il gipeto è fortemente minacciato o estinto.

mc, ats