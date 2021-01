Legge anti-terrorismo: raccolte dal referendum le firme necessarie

Raccolte le firme necessarie per il referendum contro la legge anti-terrorismo Keystone

Il referendum contro la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), approvata nel corso della Sessione autunnale alle Camere federali, ha raccolto più delle 50'000 firme necessarie alla sua riuscita.

Lo ha annunciato oggi il comitato referendario. Secondo il comitato – composto dai Giovani Verdi, dalla Gioventù socialista, dai Giovani Verdi Liberali, dal Partito Pirata e dall'associazione Chaos Computer Club – le misure previste contro i potenziali terroristi limitano gravemente i diritti fondamentali e la libertà individuali. I promotori considerano il progetto di legge come un attacco frontale allo Stato di diritto.

La legge prevede, tra l'altro, l'uso di bracciali elettronici, il divieto di lasciare il paese e misure di privazione della libertà che potrebbero essere applicate anche per bambini a partire dai 12 anni. Gli arresti domiciliari sono possibili a partire dall'età di 15 anni. Ad eccezione degli arresti domiciliari, la polizia può ordinare queste misure senza un'ordinanza del tribunale, precisano i promotori.

In settembre il relatore speciale dell'Onu contro la tortura – lo svizzero Nils Melzer – e altri quattro esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno stabilito che la nuova legge contro il terrorismo viola i diritti umani. A loro avviso costituisce un pericoloso precedente per la repressione dell'opposizione politica in tutto il mondo.