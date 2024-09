Spara contro l'immagine di Gesù, Sanija Ameti «costretta» a dimettersi dalla direzione di Operazione Libero

La leader di Operazione Libero Sanija Ameti ha scatenato l'indignazione con un post su Instagram. Ha sparato contro una foto di Maria e Gesù. Nel frattempo ha cancellato il post. X

La leader di Operazione Libero Sanija Ameti ha scatenato l'indignazione con un post su Instagram. Nel frattempo lo ha cancellato e si è scusata. I Verdi Liberali (GLP) prendono le distanze dal gesto. E non solo.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Sanija Ameti, co-presidente di Operazione Libero, ha scatenato l'indignazione e una tempesta d'insulti con un post su Instagram.

La ragazza si è scusata pubblicamente due volte e ha sottolineato che non intendeva ferire i sentimenti religiosi di nessuno.

Il Partito Verde Liberale (GLP) ha preso chiaramente le distanze dall'azione della giovane, ha condannato il post e non ha escluso possibili conseguenze. Mostra di più

L' avvocato zurighese e co-presidente di Operazione Libero, Sanija Ameti (32 anni), ha suscitato indignazione sui social media. Ha postato su Instagram una foto in cui spara a una raffigurazione di Gesù Bambino e Maria con una pistola sportiva. Il commento: «spegnere».

Questo ha scatenato una tempesta di polemiche. Secondo il Tagesanzeiger, Ameti avrebbe cancellato il post dopo che un giornalista del Blick le ha chiesto se, sparando all'immagine, stesse ferendo i sentimenti religiosi di cristiani o musulmani.

Ameti ha ora tratto le conseguenze dell'incidente: si dimette dalla direzione dei Verdi Liberali. La presidente di Zurigo Nora Ernst ha dichiarato a TeleZüri: «È stata una sua decisione personale. Tuttavia, abbiamo dialogato con la signora Ameti e le abbiamo consigliato di dimettersi. Accogliamo con favore la sua decisione».

Ameti si scusa due volte

Come spiegazione per il post su Instagram, Ameti aveva precedentemente scritto: «Salve, ho cancellato la Story perché le persone potrebbero sentirsi ferite nei loro sentimenti religiosi. Avevo bisogno di motivi abbastanza visibili come modello per le riprese da 10 metri. Avevo a disposizione solo il catalogo Koller, che era abbastanza grande. Non ho prestato attenzione al contenuto delle immagini. Non è stato corretto. Mi scuso sinceramente se ho offeso qualcuno!».

La 32enne avrebbe quindi usato come bersaglio una pagina del catalogo della casa d'aste Koller., che ha messo all'asta il 20 settembre un dipinto che corrisponde al post di Ameti su Insta: "«Madonna con Bambino e l'Arcangelo Michele"», datato 1375.

Subito dopo, Ameti pubblica un altro post di scuse su X:

Ich bitte um Vergebung bei den Menschen, die durch meinen Post verletzt wurden. Ich habe diesen sofort gelöscht, als mir der religiöse Inhalt bewusst wurde. Ich habe nichts dabei überlegt. Es tut mir unglaublich Leid. — Sanija Ameti (@cybersandwich) September 7, 2024

Sono ormai più di 2000 i commenti alle scuse della giovane politica. Tra cui alcuni di altri politici. Ad esempio, l'ex consigliera nazionale dell'UDC di Zurigo Therese Schläpfer ha chiesto le dimissioni di Ameti e la sua espulsione dai Verdi Liberali. Il consigliere nazionale dell'UDC Andreas Glarner scrive: «Se domani la signora sarà ancora in carica, l'operazione Libero potrà abdicare!».

I Verdi Liberali prendono le distanze dall'incarico politico

I Verdi Liberali hanno preso chiaramente le distanze dall'azione di Ameti. Il partito scrive su X: «Il post di Sanija Ameti su Instagram contraddice i valori del GLP. Il nostro partito condanna ogni forma di violenza e di mancanza di rispetto nei confronti dei simboli religiosi e delle religioni stesse. Siamo impegnati nella tolleranza, nel rispetto e nella pacifica interazione reciproca».

Der Instagram-Beitrag von Sanija Ameti widerspricht den Werten der GLP. Unsere Partei verurteilt jegliche Form von Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber religiösen Symbolen und den Religionen selbst. Wir setzen uns für Toleranz, Respekt und den friedlichen Umgang miteinander ein. — Grünliberale Schweiz (@grunliberale) September 7, 2024

Anche il presidente del GLP, Jürg Grossen, ha commentato la disfatta di Ameti. «È stata un'enorme stupidaggine che non può essere scusata», ha dichiarato. Non ha ancora parlato con lei, «ma certamente cercheremo il dialogo». Non esclude ci possano essere delle conseguenze.

La sezione cantonale condanna il post di Ameti

Anche la sezione cantonale ha commentato il post e condannato le azioni della giovane politica. «Il post di Sanija Ameti su Instagram non riflette in alcun modo i valori dei Verdi Liberali», ha scritto la sezione di Zurigo su X. «Il nostro partito condanna ogni forma di violenza e di mancanza di rispetto per i simboli religiosi; siamo impegnati nella tolleranza, nel rispetto e nella pacifica interazione reciproca».

Non è chiaro quali conseguenze subirà Ameti per il suo post su Instagram. Per una volta, colleghi di partito, rivali e critici sono ancora d'accordo: il post della politica non avrebbe mai dovuto esistere.