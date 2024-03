Presto da Zurigo sarà possibile volare verso queste destinazioni

L'aeroporto di Zurigo sta ampliando ulteriormente la sua gamma di servizi. Keystone

Da quest'estate ci saranno voli diretti dall'aeroporto di Zurigo verso 200 destinazioni. Eccone una panoramica, riassunta da blue News.

S. Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'aeroporto di Zurigo sta ampliando i suoi collegamenti nell'orario estivo.

Il numero di destinazioni direttamente raggiungibili da Zurigo sale a 200.

Ci sono nuovi collegamenti con l'Estremo Oriente, il Nord America e la regione del Mediterraneo. Mostra di più

L'aeroporto di Zurigo sta ampliando il suo programma di voli estivi. Rispetto all'anno scorso verranno servite nove destinazioni in più, come scrive lo stesso scalo in un comunicato stampa.

In confronto alla scorsa estate, invece, il numero di destinazioni che potranno essere raggiunte direttamente salirà a 200, con 62 compagnie aeree che volano sul più grande aeroporto della Svizzera.

blue News mostra quali destinazioni saranno servite da nuovi voli e quali collegamenti saranno ampliati.

Nord, Centro e Sud America

Swiss sta ampliando i suoi servizi per il Nord America. Dal 28 marzo volerà a Washington e dal 10 maggio a Toronto. Quest'ultima città sarà raggiungibile cinque volte a settimana in estate, mentre i collegamenti diretti con Washington saranno quotidiani in estate e cinque volte a settimana in inverno.

Delta Air Lines, invece, ha ripreso a servire Atlanta.

Dal canto suo, Edelweiss volerà ogni giorno a Vancouver durante i mesi estivi e servirà anche Calgary, Tampa e Denver con una frequenza ancora maggiore rispetto al passato.

La compagnia aerea per le vacanze sta inoltre estendendo il servizio stagionale per Bogotà e Cartagena in Colombia dall'inverno all'estate.

Vicino ed Estremo Oriente

Swiss sta anche espandendo nuovamente i suoi collegamenti aerei con la Cina. La compagnia riprenderà i voli giornalieri per Shanghai, tornando ai livelli pre-pandemia sulle rotte di Shanghai e Hong Kong. Cathay Pacific sta invece aumentando la frequenza della rotta Hong Kong-Zurigo a quattro voli settimanali.

Swiss aggiunge anche un altro collegamento al suo programma. Dal 7 maggio ci saranno tre voli diretti a settimana tra Zurigo e Seul. La capitale della Corea del Sud era precedentemente servita da Korean Air su base stagionale; i voli Swiss serviranno ad ampliare tale servizio.

Anche Edelweiss si sta espandendo verso Oriente. Le frequenze per la capitale omanita Muscat e per Phuket (Thailandia) sono state aumentate.

Regione mediterranea

Dopo tre anni, Tunisair torna a volare sull'aeroporto di Zurigo. La compagnia aerea collega la città sulla Limmat due volte a settimana con Tunisi e una volta a settimana con Djerba.

Edelweiss sta ampliando i suoi collegamenti con le Isole Canarie, le Baleari e la Spagna continentale nell'orario estivo. Anche Swiss volerà più frequentemente verso Alicante e Madrid durante i mesi caldi. Dalla fine di marzo, inoltre, Alicante sarà servita anche da EasyJet con un massimo di due voli settimanali.

La Grecia continua a essere una meta popolare: Edelweiss vola a Heraklion, capitale di Creta, fino a 17 volte alla settimana. Si tratta di cinque collegamenti in più rispetto al passato. Aumentano anche i voli con le destinazioni di Chania, Corfù e Zante.

Il programma prevederà viaggi giornalieri per Kos e Rodi. Aegean Airlines sta inoltre ampliando il servizio per Atene fino a 11 collegamenti settimanali.

La compagnia aerea italiana ITA Airways sta inoltre aumentando la frequenza sulla rotta Roma-Zurigo a due voli giornalieri.

Europa del Nord

Cresce anche l'offerta di voli per il Nord Europa. Scandinavian Airlines volerà su Oslo fino a tre volte al giorno in estate, mentre Edelweiss offrirà per la prima volta ai viaggiatori un volo di linea settimanale per l'arcipelago norvegese delle Lofoten, per la precisione su Evenes, e aumenterà la frequenza per Tromsø da due a tre voli settimanali.

Edelweiss espanderà anche i servizi per Edimburgo in Scozia, Newquay in Cornovaglia e Keflavik in Islanda.

Swiss servirà il terzo aeroporto di Londra, ossia Gatwick, con sette voli settimanali. Eurowings sta lanciando la rotta Berlino-Zurigo con un massimo di undici voli settimanali, mentre easyJet sta ampliando il suo servizio per Berlino fino a otto voli a settimana.

Europa orientale

Swiss aggiunge per la prima volta Košice in Slovacchia alla sua gamma di destinazioni nell'orario estivo, collegando Zurigo con tre voli settimanali per tutto l'anno.

E sempre per la prima volta la compagnia aerea elvetica servirà direttamente anche Cluj-Napoca in Romania, sempre tre volte a settimana e per tutto l'anno.