Ordinano su Amazon un dispositivo per la segnalazione dei radar, multa pesante

È vietato l'uso, l'importazione e la vendita di dispositivi che avvisano gli automobilisti della presenza di autovelox e controlli stradali. Bernd Weissbrod/Keystone (Symbolbild)

Due uomini e una donna sono stati condannati a una pesante multa per aver ordinato un dispositivo di segnalazione di radar su Amazon. Lo stesso è accaduto a un uomo che è stato sorpreso al confine con un'app attiva per gli autovelox.

Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te La dogana ha intercettato, confiscato e distrutto tre dispositivi di segnalazione degli autovelox.

Erano stati ordinati su Amazon e stavano per arrivare ai destinatari.

È vietato importare, vendere, usare o trasportare questi dispositivi.

Due uomini e una donna sono stati multati di 1.000 franchi ciascuno. Mostra di più

Si potrebbe pensare, giustamente, che i rilevatori radar, che segnalano per tempo agli automobilisti la presenza di autovelox e controlli, sono una cosa pratica

Ma c'è una fregatura: il loro uso è vietato nella maggior parte dei Paesi europei, compresa la Svizzera. Il divieto si applica anche alle applicazioni per autovelox sui telefoni cellulari.

Si applica anche all'introduzione, alla vendita e al trasporto di tali dispositivi o apparecchiature che sono «destinati a interferire o a eludere i controlli del traffico», come recita il Road Traffic Act (SVG).

E poiché l'ignoranza non è una difesa contro la punizione, una donna e due uomini della regione di Baden sono stati multati di 1.000 franchi ciascuno, come riportato dal quotidiano «Badener Tagblatt».

Avevano ordinato dei rilevatori radar su Amazon, che la dogana ha intercettato mentre arrivavano al destinatario.

Sebbene abbiano dichiarato di non essere a conoscenza della situazione legale, ciò non è stato di alcuna utilità per loro in questo caso.

L'uso di un'app di navigazione può essere un reato penale

Un altro uomo è stato sorpreso dagli agenti al valico di frontiera di Coblenza con un'app autovelox attiva sul suo smartphone.

Gli è stata data una multa di 500 franchi per aver usato un dispositivo che «non è destinato principalmente ad avvisare dei controlli ufficiali del traffico stradale, ma è stato utilizzato proprio a questo scopo».

La sanzione non chiarisce quale app abbia utilizzato l'uomo.

Ma attenzione: anche l'uso di app di navigazione che forniscono informazioni sul percorso e avvisi di autovelox e controlli stradali è un reato punibile, anche se non è il loro scopo principale.