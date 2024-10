Immagine dimostrativa KEYSTONE

Il capo della polizia regionale di San Gallo, che ha causato un incidente in agosto, aveva oltre il due per mille di alcol nel sangue. Il decreto d'accusa emesso dalla Procura di San Gallo prevede che il 63enne debba pagare una multa di 5'400 franchi.

SDA

L'analisi del campione di sangue prelevato ha rivelato una concentrazione di alcol nel sangue di almeno il 2,05 per mille, secondo il quotidiano «Blick», che ha avuto accesso per primo al decreto.

Valentin Aggeler sapeva di aver consumato alcol prima di mettersi in viaggio. «Pertanto, egli ha almeno accettato che il suo tasso di alcol nel sangue era superiore al limite critico dello 0,80 per mille e che stava guidando il veicolo in stato di ebbrezza e quindi non era idoneo alla guida», prosegue il decreto.

Oltre alla multa, Aggeler dovrà pagare anche le spese processuali di 1'650 franchi e altre tasse. Il periodo di prova è di due anni. In caso di recidiva, gli verrà inflitta una multa di oltre 20'000 franchi. Contro il decreto penale è possibile fare ricorso.

Il primo ottobre, la Cancelleria dello Stato del Canton San Gallo ha annunciato che Aggeler avrebbe lasciato la polizia alla fine di gennaio 2025 e sarebbe andato in pensione anticipata.

L'incidente è avvenuto il 6 agosto mentre Aggeler non era in servizio. Da quel giorno, l'uomo, alle dipendenze dalla polizia per oltre 40 anni, è stato in congedo malattia per motivi di natura personale.

masn, ats