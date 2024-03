Per il politologo Michael Hermann, i risultati delle elezioni a San Gallo, Svitto e Uri confermano che la Svizzera non sta diventando più di sinistra. (Immagine d'archivio dello scorso novembre) Keystone

L'UDC ha fatto segnare progressioni significative nelle elezioni di questa domenica a San Gallo, Svitto e Uri. Per il politologo Michael Hermann, è chiaro che la tendenza conservatrice delineatasi nelle elezioni federali dello scorso autunno prosegue nei cantoni.

«Rispetto alle elezioni nazionali, l'UDC ha guadagnato di più e il PLR perso di più», dice a Keystone-ATS Hermann, responsabile del centro di ricerca Sotomo, commentando le elezioni del Gran Consiglio nei tre cantoni. Le deputazioni democentriste sono cresciute di sette seggi a San Gallo, cinque a Svitto e uno a Uri. Commentando l'esito delle elezioni per il PLR che, tra gli altri, ha perso quattro mandati a Uri, l'esperto afferma: «È chiaro che i liberali sono sulla difensiva».

Nel complesso, per il politologo, i risultati a San Gallo, Svitto e Uri confermano che la Svizzera non sta diventando più di sinistra. «In un giorno in cui la sinistra ha ottenuto un successo storico con l'iniziativa per la tredicesima mensilità dell'AVS, almeno nei tre cantoni si è verificato uno spostamento a destra», afferma Hermann.

Le elezioni dei tre parlamenti rivelano anche che i Verdi liberali (PVL) si stanno affermando sempre più nei cantoni rurali. L'esperto pensa in particolare al Gran Consiglio urano, dove il PVL d'un colpo ha ottenuto tre seggi.

masn, ats