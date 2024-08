Con Marcel Montanari il PLR riconquista il secondo seggio in governo strappatogli quattro anni fa dal PS. Keystone

Riconfermati i quattro uscenti ed eletto il liberale radicale Marcel Montanari, che strappa il seggio lasciato vacante dai socialisti: è questo l'esito delle elezioni odierne per il rinnovo del Consiglio di Stato sciaffusano.

Il PLR riconquista così il secondo seggio nel governo cantonale che aveva perso proprio a favore del PS quattro anni fa. Montanari, 38 anni, lavora come avvocato e docente universitario ed è membro del Gran Consiglio dal 2013. In base ai dati pubblicati dalla Cancelleria di Stato a lui sono andati 11'295 voti.

Battuta la principale contendente, Bettina Looser, che il PS ha mandato in lizza per difendere il suo secondo seggio in governo, quello lasciato libero da Walter Vogelsanger. L'ex insegnante e giornalista di 54 anni è direttrice della Commissione federale della migrazione (CFM) dal 2021 e anch'essa docente universitaria ha ricevuto 10'499 preferenze.

I Verdi liberali aveva mandato nella corsa il 39enne Daniel Spitz. Il responsabile dell'Ufficio cantonale dello sport e membro del Consiglio comunale della città di Sciaffusa dal 2021 ha ottenuto 8'002 voti.

Gli attuali quattro membri del governo cantonale erano indiscussi e sono stati tutti rieletti. Il risultato migliore è stato ottenuto da Martin Kessler (PLR, 14'086 schede valide), seguito da Cornelia Stamm Hurter (UDC, 13'919), Dino Tamagni (UDC, 13'717) e Patrick Strasser (PS, 13'569). Il nuovo governo sarà quindi composto da 2 PLR (+1), 2 UDC e 1 PS (-1).

L'affluenza alle urne si è attestata al 59,28%, ha ancora reso noto la Cancelleria di Stato.

