Pierre-Yves Maillard, presidente dell'USS Keystone

L'Unione Sindacale Svizzera (USS) boccia il mandato negoziale fra la Svizzera e l'Unione Europea (UE) nella sua versione attuale. «Se il testo rimane così com'è, i sindacati non lo sosterranno mai», afferma il presidente dell'USS Pierre-Yves Maillard in un'intervista.

«Abbiamo finalmente fatto un passo avanti sulla protezione dei salari e siamo pronti a discutere l'adozione dinamica di una legislazione, a condizione che siano garantiti l'attuale livello di controllo e gli strumenti di protezione», ha detto alla NZZ am Sonntag.

I sindacati chiedono quindi contratti collettivi di lavoro più vincolanti in generale, migliori regole per il lavoro temporaneo e respingono l'adozione dei regolamenti Ue sulle spese professionali. Escludono inoltre la liberalizzazione del trasporto ferroviario e l'apertura del mercato dell'elettricità.

Nessuna risposta daI Governo e dai datori di lavoro

I sindacati – prosegue Maillard – sono gli unici a mettere sul tavolo le loro richieste in modo chiaro, ma non ricevono risposte né dal Consiglio federale né dai datori di lavoro. «Ci sentiamo solo dire quanto sia importante raggiungere un accordo».

«Non abbiamo deciso noi di includere improvvisamente la liberalizzazione del trasporto ferroviario nel nuovo pacchetto di negoziati con l'Ue. È stata una decisione del governo» afferma Maillard aggiungendo che «il vero obiettivo del Consiglio federale e dei datori di lavoro non sembra essere un accordo con l'Europa. Vogliono far passare un programma di liberalizzazioni qui in Svizzera.»

«Abbiamo suonato il campanello d'allarme»

«Abbiamo suonato il campanello d'allarme, ma non hanno voluto ascoltarci. Voglio essere molto chiaro: chi crede che i sindacati alla fine cederanno si sbaglia. Non c'è alcuna possibilità che i sindacati accettino il pacchetto presentato dal Consiglio federale. Nessuno deve farsi illusioni», ha concluso il presidente dell'USS.

Secondo la NZZ am Sonntag, Maillard ha svolto un ruolo importante nel fallimento del primo tentativo di raggiungere un accordo con l'Ue nel 2021 perché non era disposto a fare concessioni. Anche ora sa di avere il Consiglio federale in pugno poiché senza i sindacati non c'è una maggioranza a favore del mandato negoziale.

mc, ats