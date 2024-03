Un'imposta sulle transazioni finanziarie è la fonte di finanziamento favorita da quasi i due terzi degli interrogati. Keystone

Per il finanziamento della 13sima mensilità AVS, avallata dal popolo due settimane fa alle urne, il 64% degli interpellati di un sondaggio rappresentativo condotto per conto della «NZZ am Sonntag» si è espresso a favore di un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Il 51% auspica un incremento dei contributi federali, risparmiando esplicitamente sull'esercito, il 48% riducendo i fondi per l'aiuto allo sviluppo. Il 40% si è detto favorevole a un'imposta nazionale sulla successione.

Altre proposte discusse recentemente sono state bocciate chiaramente: meno del 30% vorrebbe un aumento dell'IVA, maggiori contributi salariali o un innalzamento dell'età di pensionamento.

Il sondaggio rappresentativo è stato condotto dall'istituto demoscopico Yougov (ex Link) tra l'8 e il 10 marzo. Vi hanno partecipato 1'258 persone.

ot, ats