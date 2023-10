Il consigliere nazionale socialista grigionese Jon Pult Keystone

Jon Pult è candidato alla successione di Alain Berset in Consiglio federale. Lo ha annunciato lo stesso consigliere nazionale socialista grigionese oggi davanti ai media di Palazzo federale.

Pur non essendo ancora 40enne, Pult è un volto noto della politica. Si è fatto conoscere a livello federale per aver assunto la presidenza dell'Iniziativa delle Alpi nel 2014.

Nel 2019 è stato eletto in Consiglio nazionale e dall'ottobre 2020 è vicepresidente del PS svizzero. In precedenza è stato presidente della sezione grigionese del PS (2009 – 2016), granconsigliere (2010 – 2018) e consigliere comunale di Coira (2005 – 2011).

Nato il 12 ottobre 1984, Pult prima di andare all'asilo non conosceva una sola parola di tedesco, parlando solo italiano e romancio, come lui stesso racconta sul suo sito internet.

Laureato in storia, storia economica e sociale e filosofia all'Università di Zurigo, Pult oggi vive tra Coira e Berna con la moglie.

Quattro candidati per una poltrona

Oltre a Pult, altri tre socialisti sono in corsa per accedere al seggio di Berset in Consiglio federale. Si tratta del consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch, del consigliere nazionale bernese Matthias Aebischer e del consigliere di Stato basilese Beat Jans.

In precedenza si era messo a disposizione anche il consigliere nazionale Mustafa Atici (PS/BS). Il basilese ha però ritirato la propria candidatura a favore di quella di Jans, che a suo dire ha maggiori chance delle sue di essere eletto nell'esecutivo federale.

Una commissione di selezione valuterà le candidature fino al 4 novembre. I candidati scelti verranno annunciati il 25 novembre. I designati si dovranno in seguito presentare a partito e popolazione in occasione di quattro audizioni pubbliche, che si svolgeranno a Ginevra il 6 novembre, a Bienne (BE) l'8 novembre, a Olten (SO) il 9 novembre e a Sciaffusa il 14 novembre.

fc, ats