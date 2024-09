All'Onu si è fatta sentire anche la voce della Svizzera. Keystone

Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Svizzera ha lanciato un appello per una de-escalation in Medio Oriente. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato, ha ribadito ancora una volta la rappresentanza elvetica.

SDA

La Confederazione è profondamente preoccupata per la situazione in Medio Oriente, si legge in un messaggio diffuso ieri sera su X. I diplomatici svizzeri presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto la fine delle ostilità e la piena attuazione della risoluzione 1701, quella del 2006 per la fine della guerra in Libano.

#Liban | La🇨🇭est profondément préoccupée par les explosions survenues hier au 🇱🇧



Celles-ci risquent de compromettre davantage la stabilité et la sécurité du pays et de la région.



La🇨🇭appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter une escalade… — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) September 18, 2024

In tal modo Berna ha fatto eco all'appello del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che sul conflitto tra Israele e le milizie Hezbollah in Libano aveva chiesto alle parti di «tornare urgentemente alla piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e di passare immediatamente alla cessazione delle ostilità».

ats