Svizzera numero uno nell'attirare manodopera

Cosa succede nel mondo?

A Balve, in Germania, alcuni poliziotti hanno fatto uno scatto un po' strano. Il loro radar mobile ha fatto 265 rilevazioni per degli eccessi di velocità in una zona con limite a 50 km/h. In un caso, tuttavia, nella cassetta delle lettere non arriverà nessuna multa: una VW Golf è passata a una velocità di 61 km/h nel momento stesso in cui una madre passava sul marciapiede con il suo passeggino.
Immagine: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Il loro radar mobile ha fatto 265 rilevazioni per degli eccessi di velocità in una zona con limite a 50 km/h. Cosa succede nel mondo?

Alla scoperta di Venezia sulle passerelle: dopo una settimana, la pittoresca città lagunare è in preda a ricorrenti inondazioni. La scorsa domenica, la Serenissima è stata inondata per la terza volta. L'acqua è salita a 150 centimetri al di sopra del livello normale del mare.
Immagine: dpa La scorsa domenica, la Serenissima è stata inondata per la terza volta. Cosa succede nel mondo?

Aalcuni partecipanti ai Campionati del mondo di corsa in montagna si danno da fare per scalare la montagna vicino a Villa la Angostura, nel sud della provincia argentina di Neuquén.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Giusto qualche secondo prima che un'automobile entrasse nel proprio salone, Stan Miller, 75enne originario di Cambridge (Inghilterra), era seduto e stava scrivendo delle cartoline di Natale. Ma fortunatamente è dovuto andare al bagno. Come ha spiegato la figlia, l'uomo ha avuto molta fortuna: alcune porzioni del muro e della finestra sono finite esattamente nel punto in cui si trovava seduto.
Immagine: Dukas Ma fortunatamente è dovuto andare al bagno. Cosa succede nel mondo?

La città lagunare inondata: alcune persone passeggiano a fatica in una Venezia colpita dal fenomeno dell'acqua alta. Per via di piogge persistenti e di venti violenti, il livello del mare ha raggiunto il picco massimo degli ultimi 53 anni nel capoluogo veneto.
Immagine: dpa Per via di piogge persistenti e di venti violenti, il livello del mare ha raggiunto il picco massimo degli ultimi 53 anni nel capoluogo veneto.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/820734c7-5ec5-415b-8781-938ff065e9d2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/820734c7-5ec5-415b-8781-938ff065e9d2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/820734c7-5ec5-415b-8781-938ff065e9d2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/820734c7-5ec5-415b-8781-938ff065e9d2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/820734c7-5ec5-415b-8781-938ff065e9d2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/820734c7-5ec5-415b-8781-938ff065e9d2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Carezze sotto le bombe: un soldato dell'esercito YPG curdo coccola un gruppo di cagnolini ad un check point nel Nord della Siria. Cosa succede nel mondo?

Carezze sotto le bombe: un soldato dell'esercito YPG curdo coccola un gruppo di cagnolini ad un check point nel Nord della Siria. Sullo sfondo, si scorgono dei pozzi di petrolio incendiati a causa dei bombardamenti effettuati con aerei e droni.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Il secondo ponte più alto della Germania è completato: questa immagine aerea scattata con l'aiuto di un drone mostra il ponte Hochmosel, che attraversa la velle della Moselle a 160 metri dal suolo, per una lunghezza di 1700 metri. La struttura sarà aperta alla circolazione il 21 novembre.
Immagine: dpa La struttura sarà aperta alla circolazione il 21 novembre.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/b39d0389-88f0-4e68-86f0-e9de2404f059.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/b39d0389-88f0-4e68-86f0-e9de2404f059.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/b39d0389-88f0-4e68-86f0-e9de2404f059.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/b39d0389-88f0-4e68-86f0-e9de2404f059.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/b39d0389-88f0-4e68-86f0-e9de2404f059.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/14/b39d0389-88f0-4e68-86f0-e9de2404f059.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Tracce nel cielo: nel Medio Oriente non torna la calma. Cosa succede nel mondo?

Tracce nel cielo: nel Medio Oriente non torna la calma. Dopo l'assassinio del loro capo Baha Abu al-Ata, i militanti palestinesi hanno organizzato delle rappresaglie e lanciato alcuni razzi dalla striscia di Gaza verso Israele.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

«Bye bye»: l'attivista ecologista Greta Thunberg si è imbarcata nuovamente per l'Europa dalla costa americana a bordo del catamarano La Vagabonde. Destinazione: la conferenza mondiale sul clima che si terrà a Madrid.
Immagine: dpa Destinazione: la conferenza mondiale sul clima che si terrà a Madrid.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Con i piedi bagnati in Piazza San Marco: a Venezia, l'alta marea provocata da venti molto violenti è salita, durante la notte, a 187 centimetri al di sopra del livello del mare. Cosa succede nel mondo?

Con i piedi bagnati in Piazza San Marco: a Venezia, l'alta marea provocata da venti molto violenti è salita, durante la notte, a 187 centimetri al di sopra del livello del mare. Si tratta del valore più alto mai raggiunto dalla catastrofica inondazione del 1966.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Alla ricerca di acqua: una mandria di elefanti in cammino nel parco nazionale Hwange, nello Zimbabwe. Nel corso degli ultimi due mesi, almeno 120 pachidermi sono morti a causa della mancanza d'acqua e di cibo. Diverse migliaia di animali dovranno essere reinsediate, fra cui 600 elefanti, due branchi di leoni e 40 giraffe.
Immagine: dpa Nel corso degli ultimi due mesi, almeno 120 pachidermi sono morti a causa della mancanza d'acqua e di cibo. Diverse migliaia di animali dovranno essere reinsediate, fra cui 600 elefanti, due branchi di leoni e 40 giraffe.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alcuni esperti del servizio di sminamento tedesco portano via un missile aria-aria sovietico dalla casa di un uomo di 33 anni a Magdeburg, in Germania. La polizia aveva già aperto un'inchiesta contro il giovane, sospettato di aver infranto le leggi tedesche sul controllo delle armi da guerra. Cosa succede nel mondo?

Alcuni esperti del servizio di sminamento tedesco portano via un missile aria-aria sovietico dalla casa di un uomo di 33 anni a Magdeburg, in Germania. La polizia aveva già aperto un'inchiesta contro il giovane, sospettato di aver infranto le leggi tedesche sul controllo delle armi da guerra. Nella sua collezione, sono state ritrovate, fra le altre cose, anche mine, granate e due bazooka.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Ingegnoso: a Chicago, alcuni operai delle ferrovie hanno dato fuoco ai binari affinché gli scambi e le rotaie non congelassero e rimanessero mobili.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Catturati: a Zvornik, in Bosnia Erzegovina, un gruppo di migranti nascosti dietro ai cespugli viene illuminato dalle torce della polizia di frontiera che lo sorveglia. Le forze dell'ordine ai confini bosniaci fanno sapere di non poter arginare la pressione migratoria lungo il confine orientale del paese con la Serbia e che la situazione potrebbe facilmente degenerare, minacciando la stabilità generale.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

I doganieri dell'aeroporto di Düsseldorf hanno sequestrato sette chilogrammi di pelle di mucca avariati e infestati di vermi. I funzionari avevano già sentito da lontano un odore nausenate proveniente dalla valigia di una viaggiatrice originaria del Camerun. Alla domanda degli agenti, la donna ha risposto che si trattava di una specialità culinaria del suo paese.
Immagine: Hauptzollamt Düsseldorf I funzionari avevano già sentito da lontano un odore nausenate proveniente dalla valigia di una viaggiatrice originaria del Camerun. Alla domanda degli agenti, la donna ha risposto che si trattava di una specialità culinaria del suo paese.<br/>Immagine: Hauptzollamt Düsseldorf</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ci saranno gravi conseguenze: un uomo originario della Repubblica Ceca guidava sull’autostrada con un’auto da corsa di Formula 2. L’episodio, avvenuto circa due mesi fa, ha avuto il suo epilogo: il conducente di 45 anni è ormai stato identificato. Cosa succede nel mondo?

Ci saranno gravi conseguenze: un uomo originario della Repubblica Ceca guidava sull'autostrada con un'auto da corsa di Formula 2. L'episodio, avvenuto circa due mesi fa, ha avuto il suo epilogo: il conducente di 45 anni è ormai stato identificato. Poiché il suo bolide non dispone di autorizzazione per la circolazione stradale, è stato multato per l'equivalente di più di 400 franchi e il ritiro della patente per un anno.
Immagine: Policie České Republiky

Cosa succede nel mondo?

Lettera ingombrante per Trump: un messaggio sotto forma di un pezzo di muro di Berlino di 2,7 tonnellate è stato inviato al presidente americano Donald Trump. Il testo raffigurato sul pezzo di muro fa riferimento ai principi di libertà negli Stati Uniti, e al fatto che i muri del paese dovrebbero essere abbattuti e non eretti.
Immagine: Initiative Offene Gesellschaft/dpa Il testo raffigurato sul pezzo di muro fa riferimento ai principi di libertà negli Stati Uniti, e al fatto che i muri del paese dovrebbero essere abbattuti e non eretti.<br/>Immagine: Initiative Offene Gesellschaft/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un manifestante viene arrestato da alcuni poliziotti a Hong Kong. Sono riprese le proteste nella regione amministrativa speciale cinese, infervorate dalla morte di uno studente. Cosa succede nel mondo?

Un manifestante viene arrestato da alcuni poliziotti a Hong Kong. Sono riprese le proteste nella regione amministrativa speciale cinese, infervorate dalla morte di uno studente. Un manifestante è infatti stato ucciso.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Enigma visivo autunnale con un cane: sulle rive del fiume Stever si ammira tutto lo splendore dell'autunno nel Land Nord Reno- Westphalia.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Inondazioni: i manifestanti del gruppo Extinction Rebellion hanno immerso nel Tamigi il plastico di una casa tipicamente britannica davanti al Tower Bridge a Londra per mettere in guardia la popolazione contro il cambiamento climatico.
Immagine: Om1/RMV via ZUMA Press/dpa

Cosa succede nel mondo?

A circa otto chilometri dalla costa dello stato americano del Maine, alcuni pescatori di aragoste hanno scoperto dalla loro barca un giovane cervo che rischiava di essere trasportato ulteriormente nell'Oceano Atlantico. Unendo le forze, i marinai hanno portato in salvo l'animale, conducendolo sulla terraferma. Secondo gli uomini, il mammifero, in uno stato di ipotermia, stava nuotando nell'acqua da circa sei ore.
Immagine: Keystone Unendo le forze, i marinai hanno portato in salvo l'animale, conducendolo sulla terraferma. Secondo gli uomini, il mammifero, in uno stato di ipotermia, stava nuotando nell'acqua da circa sei ore.<br/>Immagine: Keystone</p>" } ]