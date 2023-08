La Svizzera sta sprofondando: si è abbassata di 15 cm in pochi anni

La regione si sta abbassando. Keystone

La Svizzera – o almeno una sua regione, la pianura della Linth, fra il lago di Zurigo e il Walensee – sta sprofondando e lo fa in modo non indifferente: ha perso fra i 12 e 15 centimetri negli ultimi anni, riferisce oggi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«La pianura della Linth e altre aree in cui sono state effettuate importanti correzioni dei corsi d'acqua nel XIX e XX secolo, come il Giura, si stanno abbassando ancora oggi a causa del drenaggio del suolo», spiega alla testata zurighese Helena Aström Boss, topografa del cantone Glarona e collaboratrice di Swisstopo, l'Ufficio federale di topografia Swisstopo.

I dati delle misurazioni sono stati nel frattempo corretti e adeguati dell'orizzonte altimetrico. Non ci sono stati spostamenti di confine o cambiamenti evidenti nel paesaggio per la popolazione, assicura la NZZ, che ricorda peraltro come la zona in questione ospita importanti infrastrutture, fra cui l'autostrada A3 Zurigo-Coira e diverse industrie.

ats