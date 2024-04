Quanto è problematico il tè al finocchio per la salute? Imago/Panthermedia

Secondo Swissmedic, i bambini e le donne in gravidanza dovrebbero astenersi dal consumare rimedi al finocchio. Ciò è dovuto a potenziali rischi per la salute.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Per ora, stando alle raccomandazioni di Swissmedic, i bambini e le donne in gravidanza dovrebbero astenersi dal consumare rimedi al finocchio .

Nuovi studi evidenziano i possibili rischi per la salute legati all'estragolo.

Non è però chiaro se i risultati di queste ricerche siano valide anche per gli esseri umani. Mostra di più

Swissmedic ha emesso una raccomandazione provvisoria secondo cui il tè al finocchio e altri prodotti medicinali a base di questa verdura non sono più raccomandati per le donne in gravidanza, i neonati e i bambini di età inferiore ai quattro anni.

Il motivo di questo provvedimento è dovuto a nuovi studi che evidenziano i potenziali rischi per la salute dell'estragolo, un componente naturale del finocchio, come riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger.

L'estragolo è stato associato a cancro e danni al fegato a dosi elevate in esperimenti su topi e ratti. Ma non è ancora stato determinato in modo definitivo se questi risultati siano trasferibili all'uomo.

La reazione di Swissmedic è esagerata?

Il dosaggio di estragolo nel tè al finocchio può variare notevolmente: dipende da fattori quali la temperatura dell'acqua, la durata dell'infusione e il metodo di preparazione. Un «dosaggio esatto del principio attivo» con il tè non è possibile.

Alcuni esperti ritengono che la reazione di Swissmedic sia esagerata e sottolineano che gli studi epidemiologici non hanno ancora dimostrato effetti gravi del tè al finocchio sulla salute.

Beatrix Falch dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo ha sottolineato al giornale che l'estragolo non deve essere considerato in maniera isolata, ma come parte di una complessa miscela di frutti di finocchio. Le madri che hanno già bevuto il tè al finocchio non devono preoccuparsi.

La raccomandazione provvisoria di Swissmedic riguarda solo alcuni medicinali contenenti finocchio e non ha alcun effetto sulle tisane o sugli alimenti convenzionali con finocchio.

Si consiglia comunque di seguire una dieta variata e di consumare il tè al finocchio solo in quantità moderate e per brevi periodi di tempo.