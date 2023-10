L'ex consigliera nazionale Yvonne Feri (PS/AG) nuova presidente di Syna Keystone

I delegati di Syna hanno eletto oggi «a larga maggioranza» l'ex consigliera nazionale Yvonne Feri (PS/AG) quale nuova presidente. Sotto la sua guida, il sindacato intende mettere «le persone al centro delle sue preoccupazioni».

«In questo mondo in cui la tecnologia e il progresso giocano un ruolo dominante, è essenziale non perdere di vista l'essere umano», ha dichiarato la 57enne argoviese, citata in un comunicato stampa. «Dobbiamo renderci conto che sono le persone a costituire la nostra società, a sviluppare idee, a portare avanti l'innovazione e a costruire le comunità», ha aggiunto.

Yvonne Feri non si è candidata per la rielezione al Parlamento federale alle elezioni del 22 ottobre, dopo tre mandati alla Camera del popolo.

Al congresso di Lucerna, i circa 250 delegati di Syna hanno adottato una serie di richieste. In particolare, chiedono l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per le indennità giornaliere in caso di malattia. In altre parole, l'inserimento di un obbligo legale di mantenere il pagamento dei salari in caso di malattia o infortunio.

Il sindacato chiede inoltre l'armonizzazione e lo sviluppo delle assicurazioni sociali a livello nazionale, l'abolizione della deduzione di coordinamento per il 2° pilastro e una tredicesima mensilità obbligatoria per garantire pensioni «dignitose» anche alle persone a basso reddito. Intende inoltre opporsi a qualsiasi aumento dell'età pensionabile.

ats