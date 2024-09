Dopo gli annunci di ristrutturazione da parte di Tamedia si temeva per il futuro della Tribune de Genève. La CEO Jessica Peppel-Schulz ha ora assicurato al telegiornale della RTS che la testata continuerà a vivere. Garanzie in questo senso sono state date anche al governo ginevrino.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

SDA

«La Tribune de Genève continuerà ad esistere: è un marchio molto forte e rilevante per la Svizzera romanda, per il Cantone e per la Città di Ginevra», ha detto oggi Peppel-Schulz. La testata proseguirà l'attività in forma cartacea e online.

Come noto, a fine agosto Tamedia – filiale di TX Group – ha annunciato la soppressione di circa 200 posti nella tipografia e altri 90 nelle redazioni. A Ginevra c'era quindi timore per il futuro del quotidiano e il governo aveva chiesto un incontro proprio con Tamedia.

La riunione ha avuto luogo ieri. «La discussione è stata franca, un po' tesa, ma costruttiva. Ci ha permesso di uscire dall'ambiguità sulla sparizione programmata della Tribune de Genève», ha detto – sempre al telegiornale – la consigliera di Stato Nathalie Fontanet.

tb, ats