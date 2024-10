Un paesaggio sangallese nella nebbia. Keystone

Questo mese di ottobre entra nella top ten di quelli più caldi di sempre: ben 1,8 gradi sopra la media. La caduta delle foglie è quindi stata ritardata.

SDA

La Svizzera non ha potuto godere di un «ottobre d'oro» nel 2024. Il mese che sta ormai per finire è stato chiaramente troppo umido, troppo nuvoloso e, grazie alla seconda metà, anche troppo mite. Lunedì l'eccesso di calore è stato di 1,8 gradi. L'ottobre di quest'anno finisce dunque nella Top 10 di quelli più caldi di sempre.

Martedì il servizio meteorologico Meteonews ha annunciato che questo mese dovrebbe posizionarsi al sesto o settimo posto tra i mesi di ottobre più caldi dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Questo fa di ottobre il sesto mese di quest'anno con un surplus di temperatura di oltre 1,5 gradi.

Tuttavia, è molto lontano dal primo classificato, ottobre 2022, con un surplus di ben 3,7 gradi. Nel 2024 non ci sono stati giorni di gelo, il che significa che la colorazione e la caduta delle foglie sono avvenute più tardi rispetto alla media.

Sebbene le temperature siano state miti, nell'ottobre 2024 si è registrato un deficit significativo nella durata del soleggiamento. Rispetto alla media climatica dal 1991 al 2020, questa è stata pari a circa il 40%. Secondo Meteonews, è probabile che questo valore diminuisca leggermente entro la fine del mese.

Le precipitazioni, invece, sono state abbondanti. A metà mese, sempre Meteonews ha registrato un surplus del 100%. Tuttavia, la seconda metà del mese è stata secca e ha fatto scendere la percentuale al 30% in tutto il Paese.

Nel sud, tuttavia, il surplus pluviometrico è aumentato tra il 22 e il 25 ottobre a causa di una situazione di congestione. A Lugano, ad esempio, è caduto l'81% di pioggia in più rispetto alla media. In totale, secondo il rapporto, in tutta la Svizzera ha piovuto per almeno dieci giorni.

