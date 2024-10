Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Al momento di pagare alla cassa automatica della Migros di Ginevra, un turista brasiliano si è dimenticato di scansionare il sacchetto di carta. Non sapeva che avrebbe dovuto farlo, ha spiegato. Ma, nonostante ciò, ha ricevuto una pesante multa dal negozio.

Venerdì scorso il brasiliano Renan de Araújo è volato a Ginevra per seguire una conferenza. Due giorni dopo si è recato alla filiale Migros della stazione Cornavin per acquistare del cioccolato svizzero.

Secondo il suo stesso racconto, ha commesso un grave errore: «Sono andato alla cassa automatica e non mi è stato chiesto se volevo aggiungere un sacchetto. Così ho pensato che fossero gratis», racconta il 29enne a «Nau».

Nel suo Paese i sacchetti di carta sono gratuiti. Quindi è rimasto ancora più sorpreso quando, dopo aver pagato la merce presa, il personale lo ha fermato e gli ha chiesto lo scontrino. Ma non solo: «Poi mi hanno portato in una stanza sul retro», racconta de Araújo.

Lì il turista ha dovuto compilare un modulo in francese, ma soprattutto gli è stato chiesto di pagare 200 franchi di multa per furto.

Il turista, scioccato, ritiene che la multa sia «sproporzionata per una borsa da 40 centesimi che non sapevo di dover pagare». Non gli è stato inoltre permesso di tenere il sacchetto di carta. Il tutto lo ha portato a un pesante sfogo su X.

Migros difende la scelta della multa

Migros non vuole commentare il caso specifico. Tuttavia, interpellato da «Nau», il portavoce Tristan Cerf ha sottolineato che i sacchetti di carta sono a pagamento. Il prezzo è indicato su di esso, che è anche etichettato con un codice a barre.

Ha inoltre aggiunto che la multa per il furto si applica indipendentemente dall'importo della merce rubata. Quindi anche nel caso di un sacchetto di carta che costa 40 centesimi.