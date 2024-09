Romano Prodi interverrà all'Università di Ginevra. (Immagine d'archivio). Keystone

L'ex premier italiano ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi lancerà il semestre autunnale dell'Università di Ginevra (UNIGE). La lezione inaugurale avrà luogo martedì prossimo e tratterà delle sfide democratiche dell'Europa.

SDA

Il politico ed economista farà il punto della situazione sul Vecchio continente, confrontato all'ascesa degli estremismi, ai conflitti e alla rimessa in questione dell'Unione europea (Ue).

Prodi spiegherà come, secondo lui, è possibile mantenere e promuovere la democrazia in tale instabile contesto.

Prodi, dopo la presentazione, dialogherà con i dottorandi dell'UNIGE. L'ex premier si esprimerà in italiano con traduzione simultanea in francese, si legge in un comunicato odierno dell'ateneo.

ats