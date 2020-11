Veicoli stradali, immatricolazioni ancora in forte calo

Molte vetture non trovano un acquirente. sda

Immatricolazioni ancora in forte calo in Svizzera, sulla scia delle incertezza legate alla pandemia di coronavirus: nel mese di ottobre sono stati messi in circolazione 27'333 nuovi veicoli, un numero del 15% inferiore allo stesso mese del 2019.

Si conferma quindi la tendenza dei mesi precedenti, con il crollo delle vendite di vetture a cui fa da contraltare il boom delle motociclette.

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) – in parte già anticipati dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera – sulle strade hanno fatto la loro comparsa 20'914 automobili (-19%), 5011 moto (+21%), 2728 camion e furgoni (-18%), 512 veicoli per il trasporto di persone (+105%), 402 veicoli industriali (+9%) e 207 mezzi agricoli (-11%). A questi vanno poi aggiunti 1669 rimorchi (+4%).

Sull'arco dei primi dieci mesi dell'anno le immatricolazioni totali sono state 271'494 (-20%). Fra queste – limitandosi ai segmenti principali – figurano 185'443 vetture (-27%), 46'728 moto (+16%) e 26'066 camion e furgoni (-20%).