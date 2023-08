Il contrassegno elettronico (chiamato anche «e-vignetta") può essere acquistato a partire da oggi primo agosto, sia nella versione elettronica sia come adesivo per il parabrezza: il prezzo rimane di 40 franchi all'anno, per entrambi i formati.

Oltre al classico contrassegno autoadesivo gli utenti delle autostrade svizzere potranno acquistare la «vignetta» elettronica KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Come rende noto oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il contrassegno può essere comprato tramite il portale «Via» dell'UDSC o tramite il sito www.e-vignette.ch.

Per acquistare la versione elettronica della vignetta autostradale occorre inserire i dati relativi alla categoria del veicolo, al Paese di immatricolazione, nonché il numero di targa.

A differenza della vignetta adesiva disponibile dal 1985, che viene acquistata per un'auto specifica, quella elettronica è collegata alla targa. Secondo l'UDSC è quindi particolarmente utile per i veicoli utilizzati da più persone.

Controlli con dispositivi automatizzati

Il Consiglio federale si è espresso a favore dell'introduzione di un bollino elettronico facoltativo nel 2018, che sarà offerto parallelamente alla tradizionale vignetta adesiva.

Il Parlamento ha deciso che, qualora la quota sul totale delle vendite dell'e-vignetta scendesse al di sotto del dieci per cento, il Governo potrebbe scegliere di fermarne la vendita.

In seguito a discussioni interne all'Assemblea federale circa le modalità di controllo della vignetta elettronica, i consiglieri si sono accordati su sistemi automatizzati con apparecchiature fisse e dispositivi mobili. Questi controlli devono essere effettuati su base casuale e in funzione del rischio.

