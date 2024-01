Viola Amherd guadagna di più di ogni altro capo di Stato europeo

Nel 2024 Viola Amherd è il capo di Stato con il reddito più alto d'Europa. sda

I Consiglieri federali sono pagati 470.000 franchi all'anno per il loro lavoro. Si tratta di una cifra alta rispetto ad altri Paesi.

I consiglieri federali svolgono un lavoro duro, ma sono anche ben remunerati. Grazie all'adeguamento all'inflazione, il loro stipendio è recentemente salito a 472.959 franchi.

Viola Amherd riceve anche un rimborso spese di 12.000 franchi svizzeri perché quest'anno ricopre la carica di capo di Governo della Confederazione. Questo la rende la presidente più pagata d'Europa, come scrive «20 Minuten» facendo riferimento a un'analisi pubblicata di recente.

Amherd riceve uno stipendio pari a 6,4 volte quello medio svizzero. Gli altri capi di Stato europei ricevono generalmente quattro volte lo stipendio medio dei loro connazionali. È quanto emerge da un'analisi del provider di giochi d'azzardo online Slot.day.

Il presidente della Slovenia guadagna meno

Solo a Cipro, in Irlanda, in Slovacchia e in Bulgaria la proporzione è addirittura superiore a quella svizzera. Il capo del Governo bulgaro Rumen Radev, ad esempio, riceve uno stipendio dieci volte superiore alla media del suo Paese.

Lo studio mostra il reddito di 31 capi di Stato in Europa. Gli autori hanno utilizzato come base gli ultimi dati disponibili provenienti dagli uffici statistici, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dai rapporti dei media, dalle leggi nazionali e dalle informazioni governative.

Il Presidente della Slovenia, Nataša Pirc Musar, è quello che guadagna meno. Il suo stipendio stimato è di 42.364 franchi.