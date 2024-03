Urne aperte oggi fino a mezzogiorno per i due oggetti federali – 13esima AVS ed età pensionabile a 66 anni -, come pure per tutta una serie di oggetti a livello cantonale.

Immagine simbolica. sda

In tre cantoni si tengono inoltre elezioni per il rinnovo degli esecutivi e dei legislativi e in altri due elezioni suppletive per il consiglio di Stato.

Fra i temi più controversi delle votazioni nei nei cantoni figurano ad esempio il prolungamento di due piste dell'aeroporto di Zurigo, una sorta di freno al personale statale nel canton Soletta o la nuova costituzione in Vallese.

I cantoni in cui si tengono elezioni per la nuova legislatura sono San Gallo, Uri e Svitto. A Basilea Città è in gioco il seggio liberatosi in seguito all'elezione di Beat Jans (PS) in Consiglio federale, mentre a Glarona si elegge il successore del Landamano Benjamin Mühlemann (PLR), eletto lo scorso ottobre nel consiglio degli Stati.

ats