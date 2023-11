La nuova procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud Keystone

Cambio ai vertici del Ministero pubblico vallesano: Béatrice Pilloud è stata eletta oggi nuova procuratrice generale del canton Vallese e Catherine Seppey procuratrice generale aggiunta.

Il Gran Consiglio ha così seguito le raccomandazioni della sua commissione della giustizia che si è basata sul parere del Consiglio della magistratura.

Si tratta di due nomine storiche per la procura vallesana, che sinora non aveva mai avuto un duo interamente femminile alla sua testa. Pilloud, affiliata al PLR, sostituisce Nicolas Dubuis (Alleanza del Centro) che aveva annunciato in gennaio che si sarebbe ritirato alla fine dell'anno.

Avvocatessa indipendente, Béatrice Pilloud, è stata eletta con 82 voti, superando ampiamente la maggioranza assoluta, che era fissata a 65. Oltre al suo partito è stata sostenuta dal PS e dall'UDC dell'Alto Vallese, secondo cui Pilloud è la magistrata ideale per ristabilire la fiducia in seno al ministero pubblico. La rappresentante del PLR è inoltre bilingue.

Il suo concorrente, il primo procuratore dell'Ufficio regionale del Vallese centrale Olivier Elsig (Centro), ha ottenuto 46 voti. Ha potuto contare soltanto sul sostegno del suo partito e dell'UDC del Vallese francofono.

Dal canto suo l'attuale procuratrice presso l'Ufficio regionale del Vallese centrale Catherine Seppey (pure del Centro), è stata eletta tacitamente in qualità di procuratrice generale aggiunta. Sostituisce Lucie Wellig (Sinistra-Verdi), che aveva dato le dimissioni all'inizio dell'anno.

Riorganizzazione della procura

Questa doppia elezione dovrebbe consentire di mettere la parola fine alle disfunzioni in seno alla procura vallesana, note da diversi anni e al centro di vari rapporti. All'inizio di settembre, il Gran Consiglio aveva approvato all'unanimità la legge sulla riorganizzazione della procura.

Grazie a questa riorganizzazione, la nuova procuratrice generale sarà sollevata da molti compiti amministrativi e potrà concentrarsi sulla gestione complessiva della procura, sulla politica penale in generale e sulla gestione di casi importanti, sensibili o che hanno suscitato scalpore a livello mediatico. Pilloud sarà affiancata dalla nuova procuratrice generale aggiunta, che dirigerà l'Ufficio centrale.

