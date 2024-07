La polizia di Winterhur avrà nuove tenute protettive per gli interventi durante le partite di calcio e le manifestazioni. (immagine d'illustrazione) Keystone

Il municipio di Winterthur ha stanziato un credito di 1,22 milioni di franchi per le nuove tenute anti-sommossa della polizia che vengono impiegate in particolare durante le partite di calcio e le manifestazioni.

SDA

Dopo 20 anni di utilizzo, l'equipaggiamento per questi servizi di sicurezza non soddisfa più gli standard odierni, né in termini di sicurezza né di comfort, scrive l'esecutivo della seconda città del canton Zurigo in una nota odierna.

«L'ascesa del FC Winterthur (nella Super League dall'estate 2022, ndr) e la difficile situazione politica interna ed estera impongono un ulteriore onere alla polizia cittadina», scrive il municipio.

Il nuovo equipaggiamento, che la città ha ordinato a due aziende in seguito a una gara d'appalto, comprende pantaloni e giacche ignifughe e caschi con maschere protettive per gli interventi con gas irritante.

L'equipaggiamento è stato progettato per proteggere i servizi di emergenza da colpi, coltellate e tagli, ma allo stesso tempo è abbastanza flessibile da poter essere personalizzato per diverse operazioni.

pl, ats