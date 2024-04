Wisekey ha i suoi server a Ginevra. Keystone

Wisekey amplia ulteriormente la collaborazione con l'Esercito svizzero in ambito spaziale: la società ginevrina, ma con holding a Zugo, attiva nella sicurezza informatica ha annunciato oggi che sarà fra l'altro lanciato in orbita un satellite di comunicazione.

Sulla base dell'indagine completa condotta nel 2023 Wisesat.Space – società filiale di Wisekey – ha raccolto preziose informazioni sulle capacità e sul potenziale, per le forze armate elvetiche, dei piccoli satelliti per applicazioni IoT (internet delle cose) e SIGINT (raccolta di informazioni tramite intercettazione e analisi di segnali), si legge in un comunicato odierno.

Nel 2024 l'attenzione si sta concentrando su un progetto di telecomunicazione in orbita LEO-IoT (Low Earth Orbit Internet of Things) per scopi di ricognizione elettronica e di comunicazione. Sarà lanciato un satellite – nel terzo trimestre – facendo capo a SpaceX, la società americana fondata dall'imprenditore Elon Mask.

La collaborazione fra Wisekey e l'esercito svizzero è stata annunciata nel 2022 e va inquadrata nella cooperazione pubblico-privato applicata al settore spaziale. L'intento dei comandi militari di sviluppare capacità spaziali è stato reso noto nell'agosto 2023 come parte di una nuova strategia di difesa.

Fondata nel 1999, Wisekey è entrata alla borsa svizzera nel marzo 2016. Quell'anno l'azione era arrivata a toccare un massimo di 7,88 franchi, ma dal 2018 è partita una fase di declino: oggi il valore è scambiato a circa 4 franchi. Dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 33%, ma sull'arco di un anno la performance rimane ampiamente negativa: -63%.

