Approvata la riduzione delle imposte nel canton Zugo Keystone

Il Canton Zugo ridurrà ulteriormente le imposte. Oggi i votanti hanno infatti approvato la revisione della legge in questo senso con il 72,3% di consensi. A beneficiare della riduzione saranno soprattutto le persone a basso e medio reddito.

23'201 persone si sono espresse a favore dell'ennesima revisione della legge fiscale, che entrerà in vigore nel 2024. I contrari sono stati 8892. L'affluenza alle urne si è attestata al 42,2%.

La revisione della legge fiscale prevede una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento delle deduzioni per la cura dei figli. Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, le detrazioni provvisorie introdotte in seguito alla crisi della Covid-19 diventeranno definitive.

La riduzione dell'imposta sulla sostanza prevede un taglio del 15% di tutti i coefficienti. Contempla inoltre il raddoppio della soglia di esenzione fiscale per le persone sole, i coniugati e i partner registrati, nonché per ogni figlio a carico. Globalmente più dell'80% delle persone fisiche vedrà diminuire le proprie imposte, con i redditi medio-bassi in testa.

Le entrate fiscali del Cantone dovrebbero calare di circa 70 milioni di franchi all'anno. Secondo le autorità una simile riduzione è comunque possibile vista la solida situazione finanziaria del Cantone.

we, ats