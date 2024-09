Un 39enne italiano è finito in manette la scorsa settimana a Zurigo per aver tentato di adescare quella che lui pensava essere un'adolescente di 13 anni. In precedenza aveva pubblicato un annuncio su Internet per cercare ragazze per attività sessuali.

L'uomo è stato incastrato dagli investigatori, che si sono finti delle adolescenti. Foto illustrativa d'archivio

SDA

Gli investigatori hanno quindi preso contatto con l'uomo, spacciandosi per una teenager, si legge in una nota odierna della polizia cantonale. Hanno poi organizzato un incontro, durante il quale il presunto pedofilo è stato arrestato.

Gli agenti hanno in seguito perquisito l'abitazione del soggetto, sequestrando diversi oggetti. Il 39enne è ora stato denunciato alla procura.

bt, ats