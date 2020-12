Toti, assurdo divieto spostamenti a Natale tra Comuni vicini

GENOVA, 06 DIC – «Se lei abita in Val Bormida e ha una zia che abita al di là del fiume in un altro Comune, è assurdo impedirle di andarci a Natale. Io su questo non mollerò mai, non credo faccia alcun danno se non quello emotivo». Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 'Che tempo che fa' su Rai 3. «Ci sono ingiustizie che possono essere sanate senza grande danno, i cittadini che hanno fatto settimane di rigore per arrivare a un Natale con uno zio o con un nipote, secondo me meritano di averlo», dice Toti.