Per fornire aiuto nella gestione della crisi sul posto è intervenuto l'esercito. Keystone

A Saas-Grund, il comune dell'Alto Vallese dove questo fine settimana si è abbattuta la violenta ondata di maltempo, sono in corso i lavori di sgombero. Il sindaco stima che i danni si aggirano «tra i 50 e i 100 milioni di franchi».

SDA

La strada cantonale è stata sgomberata, ma cumuli di detriti e fango coprono ancora i marciapiedi e sulle sponde del torrente Triftbach, che ha scatenato tutta la sua forza inondando il comune turistico, alcune automobili sono ancora coperte da macerie. L'albergo in cui domenica è stato rinvenuto il corpo di un 67enne tedesco non è ancora accessibile.

Per fornire aiuto nella gestione della crisi sul posto è presente anche l'esercito. «L'esercito è qui per aiutarci a liberare quest'area e per lavorare sulla parte settentrionale del Triftbach», ha dichiarato a Keystone-ATS il sindaco di Saas-Grund, Bruno Ruppen, visibilmente sollevato per il sopraggiungere dei militari, a quattro giorni dalla catastrofe. «In questo genere di situazione, gli aiuti non possono mai arrivare abbastanza velocemente», ha precisato.

Il comune conta una popolazione di 3'200 abitanti, ma nella stagione estiva ospita tra le 12'000 e le 13'000 persone, che generalmente accorrono nella meta turistica a partire dal 10 luglio. «Una vittima è già una di troppo, ma il bilancio sarebbe potuto essere decisamente più drammatico», ha aggiunto Ruppen.

I danni in termini di infrastrutture causati dalle intemperie sono ingenti. Il sindaco stima che i costi ammontano a circa 50-100 milioni di franchi. Si tratta principalmente di sinistri a edifici e alla rete stradale.

daoe, ats