Nell’app UBS Football Skills, le giovani leve appassionate di calcio danno prova delle loro abilità. Tra le protagoniste ci sono anche Shania e Carla. Cosa motiva le due talentuose giovani giocatrici e come vengono sostenute dalle loro famiglie?

In cooperazione con UBS Jan Klemm

Diventare calciatrici professioniste: è questo il grande sogno di Shania e Carla (di 11 e 10 anni). Per avvicinarsi al loro obiettivo, le due talentuose giovani giocatrici si allenano tre volte a settimana e il sabato è sempre in programma una partita. Da oltre due anni hanno però anche un’altra opportunità per migliorare le loro abilità: Shania e Carla fanno ora parte della community calcistica della web app UBS Football Skills e a ogni nuovo esercizio danno prova di vero girl power.

Ogni mese vengono presentati nuovi esercizi che le giovani leve possono imparare tramite l’app. Quando è tutto pronto, la giocata viene filmata e poi caricata sotto forma di video. In alternativa, le allenatrici e gli allenatori dei club che utilizzano già l’istruttiva e innovativa app UBS Football Skills possono scansionare un codice QR. I punti vengono poi accreditati in automatico.

Vince chi alla fine è stato in grado di eseguire il maggior numero di giocate. Shania e Carla sono già ai vertici della classifica, ma di competizione tra le due proprio non se ne parla. «Ci motiviamo a vicenda», spiega Carla. «Grazie all’app impariamo degli esercizi che possiamo usare in allenamento o durante le partite», aggiunge Shania.

Imparare nuove giocate con l’app UBS Football Skills

Le due talentuose giocatrici trovano ispirazione nell’app UBS Football Skills. Valeriano Di Domenico

Una sfida che coinvolge tutta la famiglia

Per Shania e Carla, UBS Football Skills è un progetto che coinvolge tutta la famiglia. «Non appena viene presentata una nuova giocata, si vola dritti al campo e all’appello non manca nessuno», racconta Rosanna, mamma di Carla. «La motivazione è enorme e a noi fa piacere aiutarla», aggiunge Nadine, mamma di Shania. Ci si esercita insieme finché la giocata non riesce. «Mia mamma però non sa giocare a calcio», afferma Shania ridendo. «La mia invece sa un po’ palleggiare», ribatte Carla. E i papà? Shania e Carla non hanno dubbi: «Siamo più brave dei nostri papà!».

Le Skills preferite delle due giocatrici sono il palleggio e il «Calf Catch», che mostrano anche nel video. Un’altra giocata che vogliono assolutamente imparare è «Around the World», che prevede di muovere il piede intorno al pallone mentre è ancora in aria, come mostra qui Alayah Pilgrim.

Shania (a sinistra) e Carla sognano di diventare calciatrici professioniste. Ma prima devono esercitarsi. Valeriano Di Domenico

Chi raccoglie punti si aggiudica i premi

Shania ha già vinto una maglietta della sua eroina Noemi Ivelj e Carla ne ha ottenuta una di Ana Maria Marković. Entrambe le calciatrici professioniste hanno fatto carriera nel GC, il club a cui anche Shania e Carla sono da poco passate dopo la loro esperienza nell’FC Baden Wettingen. Chissà se le giovani seguiranno prima o poi le orme delle due atlete giocando nella squadra principale o addirittura nella Nazionale, per cui faranno il tifo già nelle prossime partite e in occasione di EURO 2025 la prossima estate. Per il momento continuano a raccogliere punti nell’app con grande impegno imparando nuove Skills e danno prova delle loro conoscenze rispondendo a domande sul calcio. Saranno più brave dei loro papà anche nel quiz?

