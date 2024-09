La 20a edizione dello Zurich Film Festival porta nella Sechseläutenplatz e nei cinema di Zurigo un numero di star del cinema mai visto prima. Kate Winslet sarà premiata con il Golden Icon Award allo ZFF, un premio che prima di lei hanno ricevuto i grandi di Hollywood come Jessica Chastain, Hugh Grant, Arnold Schwarzenegger e Morgan Freeman.

Anche Richard Gere è stato premiato con il Golden Icon Award nel 2012 e quest'anno torna allo ZFF come ospite, con il film «WISDOM OF HAPPINESS» nel suo bagaglio, che ha co-prodotto. Nel film, il Dalai Lama parla direttamente al pubblico, trasformando il film in un tributo all'umanità.

Lo Zurich Film Festival si aprirà il 3 ottobre alla Kongresshaus di Zurigo, alla presenza di Jude Law. L'attore britannico, candidato all'Oscar, sarà premiato con un Golden Eye e presenterà il film d'apertura dello ZFF «THE ORDER», di cui è protagonista.

Sebbene questo avvincente thriller sia ambientato nell'Idaho del 1983, la minaccia delle macchinazioni degli estremisti di destra è un tema che sembra più attuale che mai.

Oltre alla Winslet, a Gere e a Law, saranno ospiti del 20° ZFF numerose altre star che faranno sicuramente battere i cuori dei cinefili: il compositore de «LORD OF THE RINGS» Howard Shore, l'incantevole danese vincitrice dell'Oscar Alicia Vikander, l'ex attore di Bond Pierce Brosnan e molti altri...

Vale sicuramente la pena visitare il 20° ZFF. Vale la pena visitare lo ZFF, sia sul Green Carpet che nei cinema, perché la vita è migliore con i film!

